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    заводы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 38
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    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    Стало известно, сколько Украина потратит на новый патронный завод
    19:20 22.12.2017
    366
    По словам начальника управления планирования бюджета Департамента финансов Минобороны Константина Кифаренко, на строительство нового патронного завода в Украине в 2018 году заложено 1,4 млрд гривен.
    Председатель совета директоров ПАО Северсталь Алексей Мордашов. Архивное фото
    Самый богатый бизнесмен России продал украинский завод
    15:38 27.10.2017
    1288
    По информации пресс-службы "Северстали", продажа "Днепрометиза" позволит обеспечить дальнейшее повышение эффективности группы "Северсталь-метиз" и рост прибыльности компании "Северсталь" в целом.
    Юзовский металлургический завод в Донецке
    ДНР запустила свой метзавод - Захарченко
    15:14 29.09.2017
    893Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По словам главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, Юзовский металлургический завод совершил первую технологическую плавку, "ДНР запустила свой метзавод".
    Последствия наводнения в Техасе
    Тринадцать объектов с токсичными отходами затоплены в Техасе
    04:48 03.09.2017
    163В Украину движется смертельный ураган
    По информации Агентства по защите окружающей среды США, к настоящему моменту не удалось полностью оценить влияние повреждений урагана "Харви" на окружающую среду региона. О разрушениях на опасных объектах в агентстве узнали при помощи снимков с воздуха.
    Последствия урагана Харви в Хьюстоне
    В Хьюстоне предупреждают о взрыве на химическом заводе
    08:40 31.08.2017
    373В Украину движется смертельный ураган
    Из-за сильных ливней, последовавших за ураганом "Харви", на заводе компании Arkema в Кросби вышла из строя система охлаждения химических веществ.
    Констатация кризиса кораблестроения Украины в памятниках и фотографиях
    16:17 18.08.2017
    2759
    Этим материалом РИА Новости Украина открывает серию статей о некогда славном судостроении в Николаеве, которое после развала Советского Союза переживает не лучшие времена своей истории.
    Боеприпасы ВСУ. Архивное фото
    Денег на завод боеприпасов выделили более, чем достаточно - эксперт
    02:49 07.08.2017
    442
    Военный эксперт Игорь Левченко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что выделенных средств достаточно для строительства завода боеприпасов с нуля, но какой именно это будет завод пока неизвестно.
    Пожарные США. Архивное фото
    Пожар возник на химическом заводе в Калифорнии - ТВ
    01:52 07.08.2017
    46
    По данным американских СМИ, с территории химического завода неподалеку от американского города Ридли поднимается густой черный дым, слышны звуки взрывов.
    Донецкий металлургический завод
    В Донецке остановил работу металлургический завод
    20:59 25.06.2017
    1340Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Согласно информации, солярка необходима для работы тепловозов, которые перевозят сырье и готовую продукцию. Из-за сложившейся ситуации заводские печи функционируют в дежурном режиме.
    Торецкий фенольный завод
    В СЦКК заявили об угрозе загрязнения воды Донбасса химотходами
    12:50 25.06.2017
    325Создание "Малороссии". Конец войне?.
    На сегодняшний день в резервуаре накоплено почти 33 тыс. тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия.
    Одесский НПЗ
    ГПУ: суд конфисковал у Курченко Одесский НПЗ
    15:24 19.06.2017
    369
    По словам генпрокурора Юрия Луценко, в рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискацию целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ "как орудия преступления преступной организации Курченко".
    Группа Ostchem
    Три завода Фирташа возобновили производство удобрений после простоя
    16:43 16.06.2017
    602
    По информации пресс-службы компании Ostchem, работа всех химических заводов холдинга будет в первую очередь направлена на удовлетворение спроса украинских аграриев.
    В столице Монголии Улан-Баторе сгорел крупнейший в мире завод по производству кашемира Гоби
    В Монголии горел крупнейший в мире завод по производству кашемира 
    17:31 15.06.2017
    268
    Пожар возник из-за ремонта на крыше здания. Огонь повредил 80% крыши завода, но не смог распространиться на внутренние помещения здания. В ликвидации пожара участвовали 140 спасателей.
    Южный машиностроительный завод. Архивное фот
    "Южмаш" подписал контракт на поставку 12 ракет "Зенит"
    16:21 03.06.2017
    2550
    Согласно информации, контракт предусматривает изготовление 12 ракет-носителей для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт" для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.
    Экономический эксперт Всеволод Степанюк
    Завод Mitsubishi в Украине построят, чтобы продавать авто в ЕС - эксперт
    02:30 29.05.2017
    1406Европа открывает для украинцев свои границы
    Эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что сам по себе украинский рынок Mitsubishi не интересен, в отличии от возможности выхода на европейский рынок без дополнительных поборов.
    Логотип Mitsubishi
    В Mitsubishi заявили, что готовы построить завод в Украине
    17:38 27.05.2017
    1390
    Глава Mitsubishi заявил о возможности строительства автосборочного предприятия во время визита в Украину для передачи первой партии гибридных кроссоверов Mitsubishi Outlander PHEV Нацполиции Украины.
    Мариуполь
    Не только заводы. Кто "кормит" Мариуполь
    09:53 27.04.2017
    1990
    Беспристрастная статистика показывает, кто и сколько налогов отчисляет в городской бюджет, кто формирует местную казну Мариуполя, которая и оплачивает насущные потребности города.
    Председатель совета директоров холдинга Group DF Дмитрий Фирташ. Архивное фото
    Заводы Фирташа по производству удобрений намерены возобновить работу
    20:07 30.03.2017
    539Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    По информации "Украинской аграрной конфедерации", правительство рассмотрит возможность того, что удобрения будут переданы сельхозпредприятиям в основном на условиях встречной поставки продукции будущего урожая.
    Пожарные в РФ. Архивное фото
    Пожар на Казанском пороховом заводе, погиб один человек
    21:09 24.03.2017
    243
    По информации источника в экстренных службах РФ, поступила информация об одном погибшем, обстоятельства гибели выясняются. Площадь пожара увеличилась до 400 квадратных метров
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Власти Киева построят два мусороперерабатывающих завода - Кличко
    21:34 11.02.2017
    176Невыносимый мусор Львова
    По словам Кличко, планируется построить два комбината: один – ближе к Киеву, а другой – на полигоне, на который вывозится мусор, где ситуация очень критическая.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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