По информации Агентства по защите окружающей среды США, к настоящему моменту не удалось полностью оценить влияние повреждений урагана "Харви" на окружающую среду региона. О разрушениях на опасных объектах в агентстве узнали при помощи снимков с воздуха.
Военный эксперт Игорь Левченко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что выделенных средств достаточно для строительства завода боеприпасов с нуля, но какой именно это будет завод пока неизвестно.
На сегодняшний день в резервуаре накоплено почти 33 тыс. тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия.
По словам генпрокурора Юрия Луценко, в рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискацию целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ "как орудия преступления преступной организации Курченко".
Согласно информации, контракт предусматривает изготовление 12 ракет-носителей для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт" для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.
Эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что сам по себе украинский рынок Mitsubishi не интересен, в отличии от возможности выхода на европейский рынок без дополнительных поборов.
По информации "Украинской аграрной конфедерации", правительство рассмотрит возможность того, что удобрения будут переданы сельхозпредприятиям в основном на условиях встречной поставки продукции будущего урожая.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".