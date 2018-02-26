В Белой Церкви возведут международный аэропорт за €52 млн

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры Украины анонсировало строительство Международного аэропорта "Белая Церковь" с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок, сообщается на сайте министерства.

"В рамках проекта планируется реконструкция аэродрома; строительство перрона, мультимодального погрузочно-логистического комплекса и пассажирского терминала; строительство специальных зданий и сооружений для ведения аэропортовой деятельности; установление радиотехнического оборудования, средств посадки и светло-сигнальной системы; создание системы водоотведения, очистных сооружений; установление ограждения, сигнализации; приобретение техники и оборудования для содержания взлетно-посадочной полосы; строительство ангаров для центра техобслуживания воздушных судов, модернизация мультимодальной инфраструктуры на основе аэропорта "Белая Церковь", — сообщает Мининфраструктуры.

Ориентировочная стоимость проекта — 52 млн евро, срок реализации — 2018-2020 годы.

Министерство называет возможные источники финансирования — из городского, областного, государственного бюджетов, частные инвесторы, льготное кредитование и / или гранты от международных финансовых организаций.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры анонсировало появление в Украине сверхскоростного транспорта Hyperloop.