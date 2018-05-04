Медики о пожаре в Белой Церкви: есть угроза химического отравления

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В технологическом процессе на фабрике в Белой Церкви, на которой накануне вечером произошел пожар, активно использовался фосфор, поэтому существует реальная угроза химического отравления работников и пожарных, сообщает со ссылкой на медиков УНН.

В четверг, 3 мая, в Белой Церкви Киевской области произошел пожар на складах резиновых изделий. В 17.34 возгорание в складском помещении было локализовано на площади 1000 кв.м, а позже ликвидировано. Во время пожара пострадали три человека.

Смотрите также — Взрывы в Балаклее: первые кадры с места событий и комментарии очевидцев

"На предприятии активно использовали фосфор, есть угроза химического отравления", — отметили медики, добавив, что имеют в виду сотрудников предприятия, а также пожарных спасателей, которые вдыхали продукты горения.

Также отмечается, что медики уже получили несколько жалоб от тех, кто находился на месте происшествия.

ГСЧС Пожар в Белой Церкви

"Высокая концентрация фосфора вызывает тошноту и головокружение. Уже есть несколько жалоб", — добавили специалисты.

Напомним, в четверг, 3 мая, на складах боеприпасов в Балаклее (Харьковская область) сдетонировали снаряды, в результате чего начался пожар.