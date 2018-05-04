наверх
04.05.201801:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.19+ 0.04
  • EUR31.41+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Медики о пожаре в Белой Церкви: есть угроза химического отравления

    (обновлено: )10211
    По данным медиков, на предприятии, на котором произошло возгорание, активно использовали фосфор. Специалисты утверждают, что уже получили несколько жалоб от тех, кто находился на месте происшествия.
    Пожар в Белой Церкви
    ГСЧС

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В технологическом процессе на фабрике в Белой Церкви, на которой накануне вечером произошел пожар, активно использовался фосфор, поэтому существует реальная угроза химического отравления работников и пожарных, сообщает со ссылкой на медиков УНН.

    Взрывы каждые 5 секунд. Снято видео в километре от арсенала в Балаклее. Видео
    facebook.com/otb.segodennya
    "Взрывы каждые 5 секунд". Снято видео в километре от арсенала в Балаклее

    В четверг, 3 мая, в Белой Церкви Киевской области произошел пожар на складах резиновых изделий. В 17.34 возгорание в складском помещении было локализовано на площади 1000 кв.м, а позже ликвидировано. Во время пожара пострадали три человека.

    Смотрите также — Взрывы в Балаклее: первые кадры с места событий и комментарии очевидцев

    "На предприятии активно использовали фосфор, есть угроза химического отравления", — отметили медики, добавив, что имеют в виду сотрудников предприятия, а также пожарных спасателей, которые вдыхали продукты горения.

    Также отмечается, что медики уже получили несколько жалоб от тех, кто находился на месте происшествия.

    ГСЧС
    Пожар в Белой Церкви

    "Высокая концентрация фосфора вызывает тошноту и головокружение. Уже есть несколько жалоб", — добавили специалисты.

    Напомним, в четверг, 3 мая, на складах боеприпасов в Балаклее (Харьковская область) сдетонировали снаряды, в результате чего начался пожар. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дым на месте взрывов в Балаклее Харьковской области
    Взрывы на военной базе в Балаклее
    На ветерана АТО совершено нападение
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Кавказцы в Одессе зверски убили священника из США
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Украинский военный
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе