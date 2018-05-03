Дым за километры. Под Киевом горит завод по производству автошин

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Белой Церкви Киевской области произошел пожар на территории крупнейшего в Украине предприятия по производству шин и автомобильных покрышек ОАО "Росава".

"ЧП под Киевом в г. Белая Церковь: возгорание на заводе по производству автошин "Росава". На месте уже работают бойцы ГСЧС. Причины возгорания пока неизвестны", — сообщает dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua Пожар на заводе автошин

Ранее стало известно, что работа ОАО "Росава" будет прекращена. Решение о закрытии завода акционеры приняли на собрании, которое прошло 30 апреля.