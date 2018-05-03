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    Киев

    Дым за километры. Под Киевом горит завод по производству автошин

    (обновлено: )7202
    Сообщается, что на месте пожара на территории предприятия по производству шин и автомобильных покрышек ОАО "Росава", работают бойцы ГСЧС.
    Пожар на заводе автошин
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Белой Церкви Киевской области произошел пожар на территории крупнейшего в Украине предприятия по производству шин и автомобильных покрышек ОАО "Росава".

    "ЧП под Киевом в г. Белая Церковь: возгорание на заводе по производству автошин "Росава". На месте уже работают бойцы ГСЧС. Причины возгорания пока  неизвестны", — сообщает dtp.kiev.ua.

    dtp.kiev.ua
    Пожар на заводе автошин

    Ранее стало известно, что работа ОАО "Росава" будет прекращена. Решение о закрытии завода акционеры приняли на собрании, которое прошло 30 апреля.

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