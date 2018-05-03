В Украине закроется крупнейший производитель шин

Фото rosava.com

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Белой Церкви (Киевская область) будет прекращена работа крупнейшего в Украине предприятия по производству шин и автомобильных покрышек ОАО "Росава".

Решение о закрытии завода акционеры приняли на собрании, которое прошло 30 апреля.

По данным "Украинских новостей" в минувшем году "Росава" получила убытки в 717 миллионов гривен при обороте в 875 миллионов. Выйти "в плюс" предприятию не удавалось несколько лет подряд.

Мощности "Росавы" позволяют выпускать до шести миллионов шин в год. Ассортимент предприятия включал более 150 видов шин для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

Ранее сообщалось, что Одесский припортовый завод остановил свою работу 30 апреля. Причиной сбоя стало прекращение поставок газа, на предприятии готовятся к консервации производственных мощностей.