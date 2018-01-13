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    В Днепре закрывается популярная среди военных пиццерия Veterano Pizza

    (обновлено: )17522
    Владелец заведения Андрей Сарвира признался, что в той локации, на которой сейчас расположена пиццерия, стало невозможно продолжать бизнес, поэтому он подыскивает новое место.
    Пиццерия Veterano Pizza в Днепре
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Популярная в Днепре пиццерия Veterano Pizza, расположенная на ул. Старокозацкой, 57, закрывается с 5 февраля. Об этом сообщил ее владелец Андрей Сарвира.

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    Фото из открытых источников
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    "Это был непростой год, полный неожиданностей, знакомств и разочарований. Год, за который я получил кучу опыта и теперь могу уже точно сказать, что именно я хочу увидеть в новом заведении. За это время много наших постоянных посетителей стали нашими друзьями, с некоторыми из них мы даже создаем новые проекты! Надеюсь, что и этот год будет не менее насыщен событиями, но хотелось бы, чтобы эти события были только положительными. Отдельно хочу поблагодарить всех, кто был с нами от начала и до конца, несмотря ни на что", — написал он на своей странице в Facebook.

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    Владелец заведения отметил, что по ряду причин, в том числе из-за отсутствия опыта в начале проекта, "а от этого и кучи ошибок после", он решил приостановить действие Veterano Pizza на этой локации.

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    "На самом деле решение о переезде было принято еще 5 месяцев назад. Все это время я ищу новое помещение ближе к центру города. Потому что в этой локации не представляется возможным и смысла развивать этот бизнес. При открытии пиццерии мне не хватало опыта и знания, чтобы это понять",  — рассказал Сарвира. 

    Как сообщалось, на пиццерию Veterano Pizza, в которой работают ветераны АТО, неоднократно совершались нападения.

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