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    Общество

    В Днепре ветераны АТО блокировали автовокзал

    (обновлено: )62771
    Командир роты "Азов" Родион Кудряшов возмущен инцидентом, который произошел накануне - в кассе автовокзала отказались продавать льготный билет по удостоверению участника боевых действий.
    Блокирование автовокзала в Днепре, 27 декабря 2017
    Родион Кудряшов/Facebook

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Ветераны АТО в четверг блокировали выезды из автовокзала в Днепре с требованием разобраться в ситуации с препятствованием льготному проезду участников боевых действий, сообщил командир роты "Азов" Родион Кудряшов.

    "Причина: отказываются бесплатно возить участников боевых действий!" — написал он на своей странице в Facebook.

    Родион Кудряшов/Facebook, 28 декабря 2017

    Инцидент произошел накануне, когда кассир автовокзала отказал атошнику в продаже льготного билета по удостоверению участника боевых действий (УБД). Боец АТО вызвал патрульных.

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    Видео с места событий (Дарья Слуцковская/Facebook):

    Ранее в Киеве четыре человека избили участника АТО. Инцидент произошел 12 декабря в 12:00 на территории заправки на Окружной дороге.

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