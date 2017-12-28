В Днепре ветераны АТО блокировали автовокзал

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Ветераны АТО в четверг блокировали выезды из автовокзала в Днепре с требованием разобраться в ситуации с препятствованием льготному проезду участников боевых действий, сообщил командир роты "Азов" Родион Кудряшов.

"Причина: отказываются бесплатно возить участников боевых действий!" — написал он на своей странице в Facebook.

Родион Кудряшов/Facebook, 28 декабря 2017

Инцидент произошел накануне, когда кассир автовокзала отказал атошнику в продаже льготного билета по удостоверению участника боевых действий (УБД). Боец АТО вызвал патрульных.

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Видео с места событий (Дарья Слуцковская/Facebook):

Ранее в Киеве четыре человека избили участника АТО. Инцидент произошел 12 декабря в 12:00 на территории заправки на Окружной дороге.