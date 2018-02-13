Львов, смерть 22-летнего парня: родители обвиняют полицию

РИА Новости Украина

В пятницу, 9 февраля, во Львове на улица Кулиша у салона игровых автоматов умер 22-летний мужчина. Как рассказали в Национальной полиции Львовщины, инцидент произошел ночью, на месте находились патрульные полицейские, сообщает издание Поступ.

"Во время отработки экипажем патрульной полиции Львова лотерейных заведений, в одном из них инспекторы остановили парня. При поверхностной проверке у него обнаружили пакет с неизвестным веществом. 22-летний львовянин проглотил обнаруженный сотрудниками полиции пакетик, после чего пытался скрыться. Полицейские задержали парня, уговаривая выплюнуть съеденное, но тот потерял сознание", – сообщили на странице патрульной полиции в Facebook.

Фото из открытых источников На месте смерти парня во Львове

До приезда медиков патрульные оказывали домедицинскую помощь, в частности, делали непрямой массаж сердца. Однако бригада скорой констатировала смерть.

По информации сотрудника полиции Игоря Зинкевича, когда ночью в игорное заведение пришла полиция, в помещении были несколько посетителей и один из них – парень, который позже скончался.

"По словам свидетелей, когда его проверяли на запрещенные предметы, он начал дергаться с полицейским, который его проверял. Другие полицейские пришли на помощь, чтобы задержать парня, но он вырвался, выбежал во двор, но, не пробежав нескольких шагов, упал и умер", – написал Игорь Зинкевич.

Читайте также: Кровь рекой. Эпидемия поножовщины и криминала в Украине

Между тем родители парня утверждают: их сына просто убили.

"Почему они ему не надели наручники, не увезли его в райотдел, почему они его там били? Кто им дал право бить моего ребенка? Моего ребенка, по моему мнению, забили. Никто не имеет права отнимать жизнь, которую дала ему я", – говорит мать погибшего Наталья Клим.

В патрульной полиции утверждают: это была обычная ночная отработка. На видео видно, что в игровой салон зашло не менее семи полицейских.

Правоохранители говорят: этот человек вел себя подозрительно. Когда после детального обыска пытался проглотить неизвестный сверток, полицейские пытались предотвратить это.

"Пытались открыть рот и, расщепляя челюсти, использовали такой прием: надо надавить под нос и надавить на щеки. Но сделать этого не удалось", — описывает действия полицейских начальник Главного управления патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко.

Уже на улице, у дверей игорного заведения, мужчина скончался на руках полицейских.

"Он упал, ему начали на улице оказывать первую домедицинскую помощь, параллельно позвонив на 103, вызвав бригаду скорой медицинской помощи. Но, к сожалению, до приезда скорой помощи данный гражданин уже был без признаков жизни", — рассказал Роман Пилипенко.

Что стало причиной смерти, должны определить экспертизы. Сейчас родители получили заключение из морга о том, что смерть наступила в результате удушья посторонним предметом. Родители отмечают, что на теле сына есть множество следов избиения, синяки от наручников и даже сломанный нос.

Поэтому по факту смерти прокуратура открыла уголовное производство по статье умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Наказание по ней – от 10 до 15 лет заключения.

"По результатам осмотра судебно-медицинского эксперта обнаружили ссадины на голове, на руках. Рассматриваются также на причастность к совершению преступления работники полиции, которые были на месте происшествия", – отметил прокурор Виталий Нанивский.

Родители говорят: видео с камер наблюдения добывали с боем. И именно оно должно пролить свет на то, кто же на самом деле виноват в этой смерти.

"Я обращаюсь к президенту, премьер-министру, прокурору", – говорит в отчаянии мать погибшего Наталья Клим.