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    Общество

    Депутату-колясочнику, который избил полицейских, объявили подозрение

    (обновлено: )9720
    Депутату областного совета Тернополя, который нанес телесные повреждения правоохранителям, сообщено о подозрении.
    Депутат Александр Башта
    Александр Башта, facebook

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Депутату областного совета Тернополя от ВО "Свобода" Александру Баште, который нанес телесные повреждения правоохранителям, сообщено о подозрении.

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    "Следствием установлено, что 21 ноября 2017 депутат областного совета, действуя умышленно, с явным неуважением к работникам правоохранительных органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, угрожал нанесением побоев и нанес телесные повреждения двум патрульным полиции, в том числе женщине-инспектору Управление патрульной полиции в городе Тернополе", — сообщает на своей странице в Facebook спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

    По словам Лысенко, прокурор Тернопольской области Вячеслав Перч сообщил депутату областного совета о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.345 УК Украины (угрозы насилием, и умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей "связей).

    Расследование продолжается.

    Ранее сообщалось, что бывшему заместителю генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе вручен обвинительный акт по делу о пересечении госграницы на ПП "Шегины"

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