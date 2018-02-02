Депутату-колясочнику, который избил полицейских, объявили подозрение

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Депутату областного совета Тернополя от ВО "Свобода" Александру Баште, который нанес телесные повреждения правоохранителям, сообщено о подозрении.

"Следствием установлено, что 21 ноября 2017 депутат областного совета, действуя умышленно, с явным неуважением к работникам правоохранительных органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, угрожал нанесением побоев и нанес телесные повреждения двум патрульным полиции, в том числе женщине-инспектору Управление патрульной полиции в городе Тернополе", — сообщает на своей странице в Facebook спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По словам Лысенко, прокурор Тернопольской области Вячеслав Перч сообщил депутату областного совета о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.345 УК Украины (угрозы насилием, и умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей "связей).

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что бывшему заместителю генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе вручен обвинительный акт по делу о пересечении госграницы на ПП "Шегины".