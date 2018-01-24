На Закарпатье парень избил пенсионерку и отобрал у нее колбасу

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Пенсионерку села Батфа Ужгорордского района Закарпатской области избил и попытался ограбить 34-летний местный житель.

79-летняя жительница сообщила правоохранителям, что преступник забежал к ней домой и начал рыскать, пытаясь найти что-то ценное.

Когда женщина его увидела, преступник ударил пенсионерку, схватил почти полтора килограммовую колбасу и убежал, сообщает mukachevo.net.

Работникам сектора криминальной полиции Ужгорода удалось почти сразу задержать грабителя. Им оказался 34-летний житель соседнего села Галоч. Полицейские вернули пенсионерке похищенное. По факту грабежа следователи начали уголовное производство по статье 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

mukachevo.net На месте ЧП в селе Батфа

Ранее сообщалось, что в центре Харькова неизвестные напали на сотрудника полиции, избили его и ограбили.