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    На Закарпатье парень избил пенсионерку и отобрал у нее колбасу

    (обновлено: )16620
    Сообщается, что 34-летний мужчина забежал домой к 79-летней женщине и начал рыскать, пытаясь найти что-то ценное. Потом избил старушку.
    На месте ЧП в селе Батфа
    mukachevo.net

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Пенсионерку села Батфа Ужгорордского района Закарпатской области избил и попытался ограбить 34-летний местный житель.

    79-летняя жительница сообщила правоохранителям, что преступник забежал к ней домой и начал рыскать, пытаясь найти что-то ценное.

    Когда женщина его увидела, преступник ударил пенсионерку, схватил почти полтора килограммовую колбасу и убежал, сообщает mukachevo.net.

    Работникам сектора криминальной полиции Ужгорода удалось почти сразу задержать грабителя. Им оказался 34-летний житель соседнего села Галоч. Полицейские вернули пенсионерке похищенное. По факту грабежа следователи начали уголовное производство по статье 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

    mukachevo.net
    На месте ЧП в селе Батфа

    Ранее сообщалось, что в центре Харькова неизвестные напали на сотрудника полиции, избили его и ограбили.

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