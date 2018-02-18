Что значит обновление строительных норм? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует отменить обустройство мусоропроводов в многоэтажках. Это связано с тем, что ведомство обновляет государственные строительные нормы.

К слову, в 2017 году было утверждено 13 государственных строительных норм, а в 2018 году планируется обновить и утвердить еще 16 строительных норм. Для этого даже привлекли специалистов из Германии.

С весны 2017 года также разрабатывается Градостроительный кодекс. Он объединит 42 закона, которые регламентируют строительную отрасль.

Как изменение строительных норм повлияет на ситуацию на рынке, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що ви можете сказати про плани оновити будівельні норми? Що, на вашу думку, зміниться?

— По-перше, якщо, дійсно, всі ці провадження приведуть до того, що будуть створені прозорі та зрозумілі для всіх учасників правила гри та отримання дозволів, взагалі, то це буде супер-добре. Але я хочу повернутись трохи в історію. Той містобудівний кодекс, який зараз розробляє Мінрегіон, його почали розробляти в далекому 2010 році, на лютий 2011 року майже вийшли на його прийняття. Але тоді чомусь так приймалось, що за два тижні прийняли інший закон про містобудівну діяльність, що коли ми отримали спрощену систему дозволів і дуже багато будівництв по цій спрощеній системі з порушеннями велось, і тому зараз створення цього кодексу містобудівного, куди увійдуть всі законодавчі акти, норми, було б доречно.

Щось конкретно зміниться? Якісь ключові норми?

— Вже на сьогоднішній день те, що відбулось, те, що вступили норми закону в червні 2017, який трошки зробив жорсткіші норми щодо будівництва, тоді ми перейшли з категорій наслідків на класи. Із іншої сторони, ми бачимо те, що на сьогоднішній день, якщо ви подивитесь на статистику, яку офіційно ДАБІ видає, то у нас ще не катастрофа, але дуже складна ситуація з отриманням сертифікатів відповідності, і дуже багато прикладів, коли, дійсно, відповідальний забудовник вже три, чотири, п'ять місяців поспіль не може отримати сертифікат саме через чи небажання щось робити чиновниками ДАБІ, чи неможливо це, чи, може, ще якісь думки можуть навіяти ці діяння, може, чогось чекають чи когось. Але бачимо, що у нас, дійсно, багато будівництв, які повинні були здатись ще у вересні, жовтні минулого року і до цього не можуть бути здані в експлуатацію. А люди, бачите, що починають вкладники вже мітингувати і забудовники розводять руками: не знаємо, що робити. Тому ситуація з цими всіма нормами, з однієї сторони, так, ми йдемо більш до європейських норм, з іншої сторони, ми вже бачили дуже багато фактів, коли всі ці добрі, навіть прогресивні норми, які приймались на самому верху, розбиваються на виконавцях внизу.

Що, на вашу думку, треба обов'язково змінити у дозвільній документації, ДБН, законодавстві?

— Було б дуже добре, якби, дійсно, звели всі норми законодавства в один законодавчий акт, бо на сьогоднішній день діє більше дев'яти законів, які таким чином описують дозвільну систему, і тому навіть той же голова сільради чи міста, який підписує дозвільний документ, він може не знати цього. Потім ще б хотілося, щоб були інститути експертиз, бо те, що є на сьогоднішній день, поки що недостатньо, так скажемо, відсотків, мабуть, на 70 недостатньо, що мало б бути.

Загалом, мабуть, ми єдина країна у світі, коли ми керуємось щодо житла нормами неіснуючої держави, тобто у нас зараз в дії Житловий кодекс УРСР зразка 1973 року.

Проект оновлених правил це змінить?

— Без прийняття нового Житлового кодексу — ні, бо, знову ж таки, буде конфлікт, якщо вони приймуть якісь закони.

Виходить, що за одним законодавством людині треба розраховувати на одну кількість метрів…

— Так, а за іншою нормою — на іншу. І те, що у нас називають смарт-квартирами зменшеної площини є норми діючі і, купуючи смарт-квартиру, люди можуть отримати документи, дійсно, на нежитловий фонд, апартаменти.

Згідно із законодавством, чи дозволено будувати будинки, які складаються повністю або переважно з таких квартир?

— Не забороняється. У нас, справа в тому, що, на жаль, не працюють дуже багато норм законів, і все вже залежить від забудовника, бо так сталось, таку ситуацію ми маємо, що заявляючи, що будуємо одне, а на виході буде друге.

Зміни до цих установчих документів, кому більш вигідні — державі, забудовникам, девелоперам?

— Вони мають бути вигідні для всіх гравців на ринку і розроблятись мають бути вигідними. Але, на сьогоднішній день, давайте бути чесними, що, окрім того, що треба чомусь тільки зараз за 26 років почали це питання більш-менш під європейські норми підганяти.

Читайте также: Тренд дня: "судебный сюр — трухановы в тюрьму не сядут"

Напомним, ранее эксперт Виталий Грусевич подчеркнул, что почти в каждой каденции ВР поднимался вопрос о необходимости объединить все строительное законодательство и всю нормативную базу в единый документ и создать градостроительный кодекс, но успеха пока не видно.