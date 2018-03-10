Уже не единожды было, что прогрессивные идеи, которые принимались на самом верху, разбивались на исполнителях внизу, поэтому не стоит возлагать большие надежды на планы власти, подчеркнул Анатолий Топал.
Покупая квартиры в таких домах, люди должны быть готовы к тому, что через 1-1,5 года им придется исправлять недоставки, отметил вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.
На сегодняшний день отсутствуют реальные рычаги влияния на нелегальные стройки, а эти объекты могут быть опасны для жизни людей, отметил вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.
Минрегионстрой планирует участки под строительство арендного жилья передавать без проведения торгов. Вице-президент Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Анатолий Топал считает, что подобная инициатива позволит сэкономить время и избежать "конкурса конвертов".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Уже не единожды было, что прогрессивные идеи, которые принимались на самом верху, разбивались на исполнителях внизу, поэтому не стоит возлагать большие надежды на планы власти, подчеркнул Анатолий Топал.