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    Анатолий Топал

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Анатолий Топал
    Что значит обновление строительных норм? Мнение эксперта
    19:43 18.02.2018
    784
    Уже не единожды было, что прогрессивные идеи, которые принимались на самом верху, разбивались на исполнителях внизу, поэтому не стоит возлагать большие надежды на планы власти, подчеркнул Анатолий Топал.
    Анатолий Топал
    Жилищные программы: как они работают и работают ли? Мнение эксперта
    13:15 12.02.2018
    172
    Анатолий Топал прогнозирует, что если деньги на госпрограмму поступят, то ГИУ найдет возможность выкупить существующее жилье и предоставить его в лизинг очередникам уже через несколько месяцев.
    Анатолий Топал
    Евровидение-2017: желающие заработать на жилье останутся ни с чем – Топал
    17:05 09.04.2017
    1555Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Международный песенный конкурс в Киеве посетят около 20 тысяч иностранцев. Где будут жить гости столицы, в эфире "ГС" рассказал вице-президент Ассоциации профессиональных риэлторов Анатолий Топал.
    Покраска стен нового дома в Киеве. Архивное фото
    Эксперт рассказал, выйдет ли рынок аренды жилья из тени
    19:12 20.01.2016
    116
    Вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал отметил, что сегодня в Украине нет ни защиты, ни порядка, ни правил игры на рынке жилой аренды.
    Вид на новостройки Киева
    Топал: 80% жилых домов в Украине строятся с нарушениями
    14:32 04.12.2015
    77
    Покупая квартиры в таких домах, люди должны быть готовы к тому, что через 1-1,5 года им придется исправлять недоставки, отметил вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.
    Строительство в Киеве
    В Киеве нелегально строятся более 50 многоквартирных домов - эксперт
    10:31 20.11.2015
    63
    На сегодняшний день отсутствуют реальные рычаги влияния на нелегальные стройки, а эти объекты могут быть опасны для жизни людей, отметил вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.
    Строительство
    Программа строительства арендного жилья поможет многим семьям - эксперт
    19:41 15.09.2015
    253Экономический кризис
    Минрегионстрой планирует участки под строительство арендного жилья передавать без проведения торгов. Вице-президент Ассоциации профессиональных управителей недвижимостью Анатолий Топал считает, что подобная инициатива позволит сэкономить время и избежать "конкурса конвертов".
    Взятка. Архивное фото
    Взятку за ускорение процедуры регистрации недвижимости узаконили — Топал
    16:54 10.09.2015
    919
    Согласно решению правительства, ускоренную процедуру регистрации недвижимости теперь можно заказать официально, а не отдавать те же деньги в карман "решалы".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Анатолий Топал
    Что значит обновление строительных норм? Мнение эксперта
    19:43 18.02.2018
    784
    Уже не единожды было, что прогрессивные идеи, которые принимались на самом верху, разбивались на исполнителях внизу, поэтому не стоит возлагать большие надежды на планы власти, подчеркнул Анатолий Топал.
    Анатолий Топал
    Жилищные программы: как они работают и работают ли? Мнение эксперта
    13:15 12.02.2018
    172
    Анатолий Топал прогнозирует, что если деньги на госпрограмму поступят, то ГИУ найдет возможность выкупить существующее жилье и предоставить его в лизинг очередникам уже через несколько месяцев.
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