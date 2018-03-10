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    строительные нормы и правила

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    21:21 09.03.2018
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    01:29 10.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Анатолий Топал
    Что значит обновление строительных норм? Мнение эксперта
    19:43 18.02.2018
    784
    Уже не единожды было, что прогрессивные идеи, которые принимались на самом верху, разбивались на исполнителях внизу, поэтому не стоит возлагать большие надежды на планы власти, подчеркнул Анатолий Топал.
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