Уже не единожды было, что прогрессивные идеи, которые принимались на самом верху, разбивались на исполнителях внизу, поэтому не стоит возлагать большие надежды на планы власти, подчеркнул Анатолий Топал.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Уже не единожды было, что прогрессивные идеи, которые принимались на самом верху, разбивались на исполнителях внизу, поэтому не стоит возлагать большие надежды на планы власти, подчеркнул Анатолий Топал.