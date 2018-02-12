Жилищные программы: как они работают и работают ли? Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине внедрят проект государственного лизингового жилья. Как сообщает пресс-служба Минрегионстроя, это поможет решить квартирный вопрос для многих украинцев, поскольку ипотечное кредитование в Украине обходится очень дорого. Кабмин уже согласовал привлечение 500 млн долларов кредита от Китайской национальной корпорации генеральных подрядов на реализацию таких проектов в Украине. При этом внедрением государственного финансового лизинга занимается Государственное ипотечное учреждение.

Как будет работать такая программа, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що таке житло у лізинг, особливо, його державний варіант?

— Якщо перевести на нормальну мову, то це оренда з правом викупу або оренда з обов'язковим викупом. Тобто схема буде яка? Або за кошти, скоріше, за кошти, залучені від тих же китайців, буде будуватися житло або викупатися уже існуюче, скоріше всього, буде будуватися, і житло надаватиметься в довгостроковий лізинг, тобто людина заселяється на момент укладення лізингової угоди і живе в своєму житлі, і кожного місяця чи поквартально вона виплачує його вартість з певними відсотками.

Наскільки цей проект може бути життєздатним в Україні?

— Цей проект мусується, якщо я не помиляюсь, з 2011 або з 2012 року, коли забуксували попередні програми, які працювали. Якщо все буде так, як планується, то цей проект має право на життя, і він дійсно допоможе розгрузити так звані черги на житло.

Ми вже говорили на цю тему, коли Державній іпотечній установі мали надати відповідні повноваження.

— Не надали. Мали бути надані. В серпні, якщо не помиляюсь, постанова №616 від серпня 2017 року, внесли зміни до статуту Державної іпотечної установи, де вона може бути власником цього житла. І уже перед самим Новим роком провели конкурс на залучення коштів, цього півмільярда, про який Ви згадували.

Чому Китай? Чому держава сама не може збудувати чи викупити?

— Знову ж таки, фінансування, де його брати? В тут залучаються китайці, якщо я не помиляюсь, під 4,5%, під державні гарантії, і це більш-менш нормальні умови. Розумієте, проблематика в тому, що у нас тільки в Києві десь 50-60 тисяч сімей стоять в черзі на поліпшення квартирних умов. Люди стоять з 1976 року. Життя пройшло у людей, і у держави немає коштів, щоб будувати в тих обсягах, що колись був, і надавати це житло безкоштовно, в так звану приватизацію. Ці дії направлені на тих, хто не може одночасно виплатити всю суму за квартиру, але на певних умовах, під певний відсоток зможе його викупати. Знімається соціальна напруга та соціальна черга зменшується. З іншої сторони, люди мають надію, що коли вони підписали лізингову умову, то вже за своє житло виплачують.

Раніше в Україні вже запускали держпрограму "Оренда з правом викупу" під 3% річних, далі були молодіжні кредити.

— Молодіжні кредити отримували, і багато людей отримували. Потім була програма — це компенсація частки банківської ставки. Працювала, поки були кошти. Потім коштів не стало, програма не працює.

Слухачі пишуть, що лізинг для українців — це кабала, краще б уряд знизив податки. Чи є привід непокоїтися з приводу умов лізингу?

— Дивіться, сьогодні в мене є робота, в мене нормальні відносини, я себе нормально почуваю. Завтра щось сталось, мене з цієї квартири викинули і навіть можуть, ключове слово — можуть, повернути частку сплачених коштів. А можуть перерахувати.

І невідомо, як ця частка перераховуватиметься?

— Це, звісно, кабала. Але треба вибирати. Справа в тому, що дуже вже давно мусуються чутки, але — це чутки, ми чутки не розповсюджуємо, але щось з приватизацією безкоштовного житла треба вирішувати, і, скоріше за все, це питання буде вирішене як безкоштовне надання житла по приватизації. Скоріше за все, це буде воно. Не на цій каденції, не в цій Верховній Раді, так в наступній, щоб не сталось соціального якогось вибуху, але це питання вони будуть обговорювати.

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500 мільйонів доларів з врахуванням цін на нерухомість, цього ж на новобудови не вистачить?

— Залежить від того, хто буде будувати, де буде будувати, яка сума буде… так, мовчимо про відкати, про корупційну складову, і це — значуща сума на тлі того, що тільки за 9 місяців 2017 року приватні інвестиції в новобудови від приватних осіб в Україні склали 1 мільярд євро, в два рази більше.

У нас є багато недобудов, забудовники яких після кризи не мають коштів і можливостей.

— Справа в тому, що ці кошти могли б трохи пожвавити і врятувати деякі ці проекти, які не витягують забудовники і які можуть простоювати, якщо це буде направлено в це русло.

Тобто поки що немає такої конкретики, що буде відбуватись?

— Немає. Скоріше всього, буде розглядатись проект, коли буде виділятись земельна ділянка, яку будуть забудовувати зі зменшеними вимогами до будівництва, зі зменшеними вимогами до щільності забудови і зі зменшеними вимогами до якості забудови саме під цю програму. І я б застерігся від цього, і інших застеріг, що це може бути не зовсім вдалий розвиток подій.

Тобто програма може запрацювати за тих умов, які Ви змалювали, років за п'ять?

— З однієї сторони, так, з іншої, як тільки кошти поступлять, я думаю, що для деяких, які знаходяться в черзі, Державна іпотечна установа знайде змогу викупити вже існуюче житло і надати його в лізинг через декілька місяців.

Чи не розплодиться там корупція?

— Шаленим темпом не розповсюдиться. Корупція буде, але вона не розповсюдиться шаленими темпами.

К слову, глава Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр в эфире «ГС» отметил, что на данном этапе застройщики не способны привлекать инвесторов на долгий срок, равно как и не хотят кредитоваться в украинских банках, а привлечение $500 млн у Китая подстегнет рынок.