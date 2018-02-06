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    В Кабмине занялись правилами аренды жилья

    (обновлено: )45410
    Вице-премьер-министр министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко рассказал, что примерно 70% рынка аренды жилья в Украине находится в тени.
    Новое жилье
    RIA News Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина.  Вице-премьер-министр министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, что готовятся изменения в Жилищный кодекс.

    Киев - второй в мире по дороговизне аренды жилья. Инфографика
    РИА Новости Украина
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    По мнению министра, важной задачей является урегулирование вопроса арендного жилья, сообщает Правительственный портал.

    "Сейчас примерно 70% рынка аренды жилья в Украине находится в тени. Готовим закон, который позволит выписать правила в этой сфере: что такое съемное жилье, каким образом люди имеют туда вселяться, получать прописку, каким образом они выселятся, если не выполняют условия договора", — отметил чиновник.

    По словам министра, аренда жилья должна относиться к расходам предприятия. 

    "То есть банк, предприятие, любая организация могли бы тратить часть средств на погашение аренды жилья своим служащим. Это не требует приобретения служебных квартир и их содержания. Этот вариант возможен для Нацполиции и ВСУ. Инвесторы будут вкладывать средства в строительство жилья не на продажу, а для аренды. Это дает возможность построить недвижимость и получать с нее легальный доход", — сказал Зубко.

    Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий и еще 175 депутатов получили 32,6 млн гривен из государственного бюджета для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в прошлом году.

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