Лев Парцхаладзе о перспективах в строительной индустрии

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Кабинет министров Украины 23 ноября назначил заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства бывшего первого заместителя главы Киевской облгосадминистрации Льва Парцхаладзе.

В начале ноября Парцхаладзе уволился из КОГА. Он заявлял, что принял такое решение не из-за конфликта с новым губернатором Киевской области Александром Горганом.

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Работая в областной госадминистрации, Парцхаладзе запомнился открытием сервисного центра по предоставлению административных услуг "Документ-сервис "Готово".

Какие идеи он планирует внедрять на новой должности, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал сам замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

С вашим опытом в строительстве, в бизнесе вам было легче разобраться в информации, которая свалилась на ваши плечи? Три недели хватило, чтобы разобраться?

— Хочу отметить, что строительная область для меня знакома. Я уже около 10 лет возглавляю такую общественную организацию, как конфедерация строителей, и все проблемы, которые существуют, мы неоднократно обсуждали, анализировали, даже предлагали определенные инициативы. У нас такое было достижение, когда мы в 2012 году провели вместе с министерством законопроект реформаторский в строительстве, где улучшили получение разрешение на строительство, упростили, и таким образом мы, благодаря этому закону, даже улучшили рейтинг — с 186 места сразу поднялись на 41 место.

По подсчетам экспертов Минрегиона, коррупционная составляющая такой схемы, как взаимоотношение власти и бизнеса составляет около полтора миллиарда гривен. С одной стороны мы говорим, что мы поднимаемся в рейтинге, но эта отрасль остается одной из самых коррупционных в нашей стране.

— Основной задачей передо мной руководством поставлено три направления. Я отвечаю, в первую очередь, за строительную отрасль, и в строительной отрасли первое – это улучшение самого климата, борьба с коррупцией и дерегуляция. В рамках этих трех направлений мы сейчас выстраиваем работу. По дерегуляции мы берем элементарно такую организацию, как ГАСК – государственный архитектурно-строительный контроль. Необходимо передать максимально все полномочия на места, и в этом отношении активно ведется работа, продолжаем определять стратегию.

Возможностей для коррупции очень много?

— Безусловно. Поэтому мы создаем инструменты, где упрощаем процедуру, сокращаем строки, делаем прозрачными, создаем такие условия, чтобы уменьшить такую возможность. То, что касается инвестиционного климата, это, безусловно, ряд мероприятий, которые дают возможности привлекать инвестиции, делать комфортным для инвесторов вхождение на рынок.

Вы знаете все болевые точки, все входы, выходы, все недочеты? Поэтому вы можете одним махом ударить?

— Первый шаг был в 2012 году, когда этот законопроект 3038 о регулировании градостроительной деятельности мы провели вместе с министерством. Суть заключалась в том, что мы сократили – было 35 процедур для разрешения строительства, и эти процедуры мы сократили до шести, в зависимости от классификации. Потом разрешительное строительство существовало где-то 365 дней, это в лучшем сценарии. Сейчас это время занимает максимум 70 дней. Если брать первую категорию – дома до 300 квадратных метров, то вообще не нужно ни одного разрешения, только уведомление о начале строительства. Если на пике строительства —2006, 2007, 2008 года где-то 35 тысяч разрешений на строительство в год выдавалось, то самый худший год берем – 2015, 2016 год – где-то 130-140 тысяч разрешений в год, то есть упростилась ситуация, и благодаря этому начали люди спокойно получать разрешения. Но идеальной ситуации нет, и страна находится в переходном периоде, и у нас очень много советских законов. У нас, к пример, сегодня 43 закона регламентируют строительную отрасль. Поэтому мы недавно договорились с профильным министерством Германии, и они нам будут помогать создавать градостроительный кодекс. Это значит, что все законы собраны в один документ. Сейчас если вносится изменение в закон, люди не могут его найти. Это создает дополнительные требования, дополнительные барьеры и это порождает бюрократию, коррупцию.

Что вас заставило уйти?

— Каждый человек хочет расти, двигаться, идти вперед, поэтому эта должность, которую я сейчас занимаю, это продолжение движения вперед. Слова "заставило уйти", такого не было…

Просто, когда на пике уходят люди, всегда появляется какое-то подозрение, почему так?

— Я же пошел дальше, поэтому в данной ситуации — это продолжение движения. Находясь на той позиции, в первую очередь я отвечал за строительный блок, за строительство, за архитектуру, и в данной ситуации я отвечаю тоже за те же процессы, только в большем масштабе, по всей Украине, и есть инициативы, которые я развивал в Киевской области и хочу продолжать их реализовывать и здесь в том числе.

Что вы забрали с собой, что будете проецировать на украинские масштабы?

— Я уже озвучил те цели, которые были поставлены: это улучшение инвестиционного климата, борьба с коррупцией и дерегуляция, но также есть такие проекты, которые можно реализовывать по всей Украине. И эта должность в какой-то мере это позволяет, потому что это регионального развития, и есть проблема с бытовой коррупцией — это получение всех разрешительных документов, это административные услуги. Есть опыт, который мы сделали в Киевской области, это документ-сервис "Готово" — центр очень хорошо показывает свою эффективность и результативность. И в первую очередь, по отзывам тех людей, которые приходят. Мы ориентируемся на граждан, все что происходит – сделано для людей. Поэтому, безусловно, есть какие-то недочеты в работе всегда, но в 99% случаев люди довольны работой, и самое главное, что весь персонал настроен на позитив. И вот этот опыт мы хотим реализовывать по Украине, мы хотели бы весь опыт проанализировать и менять ситуацию в стране. Это первое. И второе: мы создали новый формат образовательный, мы назвали "Нова освітня платформа", где сегодня хотели бы показать, какие школы могут быть.

Особенно это очень важно в рамках децентрализации, сегодня по Украине создаются новые общины, и в каждой общине должна быть такая вот опорная школа, куда в первую очередь должны водить детей, как бы, устраивать, куда переводить детей. И вот эти школы должны быть классические, качественные, во всех отношениях. И поэтому она состоит из четырех принципов: это совершенное новое мотивирующее пространство, новый образовательный контент, учебный процесс, современный менеджмент и новые технологии.

Вы сейчас в новой должности, вы руководитель, в вашем подчинении — вся Украина в этом плане. Кто же будет такие школы строить и обновлять? Уже есть какой-то план?

— На самом деле, это не входит в прямое наше подчинение, за образование у нас ответственно Минобразования. На днях была очень хорошая встреча с министром, дело в том, что они сами разработали новую концепцию "Нова українська школа", вот как раз все наши идеи практически на 100% совпадают с тем, что они утвердили на Кабмине, какой должна быть в будущем школа. Я думаю, что об этом мы подробнее сможем уже после нового года рассказать, когда мы эту концепцию полностью выстроим, и она у нас будет уже формализована.

Якобы правительство впитывает в себя все новшества, технологии… почему обычный гражданин не сильно это ощущает. Вот в целом, если взять, какое-то ощущение инновации, новшества нет. Ваше мнение?

— К примеру, мы хотим развивать такие центры "Готово" по Украине. Не обязательно "Готово", менять в таком же формате.

А где они появятся?

— Сейчас обсуждаем, чтобы это сделать в Николаеве, Херсоне, Житомире, Черкассах, в Киевской области: Белая Церковь, Бровары, Борисполь, Васильков. Все эти города обсуждаются, но есть элементарная процедура юридическая, есть законы, которые надо соблюдать. Чтобы построить такой вот центр, в первую очередь необходимо найти земельную площадку, оформить на предприятие эту земельную площадку, потом сделать проект, все это надо, чтобы было по конкурсу. После проекта надо выделить средства, заложить их в бюджет, там тоже есть определенные процедуры, их надо тоже пройти, потом обратно пройти конкурс, победить, начать все это реализовывать…

Большая цепочка. Может, что-то отсюда выбросить?

— Выбросить не можем. Можем землю выбросить или деньги выбросить. Одно без другого не бывает. Это то же самое, как борщ приготовить: можно борщ приготовить, только воды не налить, или не положить продуктов – тогда борща не будет. Понимаете, нет какой-то детали, которая не важна. Там любая деталь, даже подбор кадров, играет колоссальную роль. Например, когда набирали в "Готово", основной принцип был: брать людей, которые никогда в жизни не работали в разрешительных центрах. То есть не всех людей, это определенная категория чиновников. Нужно навязать свою культуру, качественную культуру, научить этих ребят молодых – в основном молодежь приходит – и создавать.

Поэтому эти действия, о которых я говорил, это не бюрократия, это элементарный бизнес-процесс, который надо эффективно пройти, его быстро невозможно сделать. Поэтому, естественно, мы хотим быстрых перемен, быстрых побед. И хотят жестких действий, и поэтому нужны такие люди, чтобы заходили в команду, брали на себя ответственность, брали инициативу и что-то меняли. Конечно, большая проблема в целом у государства — кадровый вопрос, но это тоже надо реализовывать.

Если мы говорим о Киеве, то здесь и в 2008 году мы наблюдали строительный бум, и в 2014 году строили все, и в 2016 будут продолжать строить. Но если проехать чуть дальше: Сумскую, Черниговскую область… там маленькие города, в которых новых домов люди не видели уже 25 лет. Изменится ли ситуация в этом направлении?

— У нас население с каждым годом уменьшается, и масса факторов влияет: и война, и экономическая ситуация в стране, все дает отпечаток, есть люди, которые выезжают за рубеж на заработки… Что касается строительства, безусловно, столицы и города-миллионщики более-менее себя чувствуют, скажем, уверенно, а в основном по Украине жилье слабо пока развивается. Не только жилье, взять всю недвижимость, коммерческую недвижимость, так она просто фактически остановилась — офисы, гостиницы, склады, промышленные территории, торговые центры…

Торговые центры, магазины, еще как-то строятся.

— Первое такое оживление в торговых центрах есть, но тоже очень тяжело. Оно связано с несколькими факторами. Любой инвестор, когда заходит на рынок, смотрит на то, как растет ВВП страны, второе — смотрит на уровень доходов населения, на зарплаты, и третье — банковскую систему смотрит, какие проценты в банках. Единственное, что у нас уже третий квартал хорошая динамика роста ВВП. Первый квартал — 0,4%, второй квартал — 1,4%, третий квартал — 1,8%. Я не говорю о каких-то глобальных победах, но за последние восемь-девять лет это впервые мы не видим уже падение, мы видим потенциал роста, и этот рост начинает стабильно развиваться. Я надеюсь, что с нового года то, что правительство озвучило, будет увеличен минимальный уровень прожиточного минимума до 3200 гривен, и это очень хороший сигнал, по той причине, что сразу же зарплата вырастет у всех, соответственно, люди начнут тратить. Когда начнут тратить, начнет расти и малый, и средний бизнес, в первую очередь. Это важно сегодня, такой импульс дать. И, безусловно, мы очень сильно зависим от внешних инвестиций. Сама Украина своими силами будет долго развиваться. Если доходы населения начнут расти, это очень хороший сигнал для инвесторов входить. Инвесторы ждут вот этих позитивных сигналов, и они хотят зайти на ранний рынок, когда еще Украина не развита настолько.

Вы говорите, сейчас начался рост ВВП, до этого было падение. Но в 2012 году был же рост ВВП, были года, когда был серьезный рост ВВП, когда еще Янукович был. Но строительства не было, и сейчас нет — 25 лет никто ничего почему-то в регионах не строит, особенно это касается жилищного корпуса. Может что-то не так?

— Нет, ну нельзя так прямо ответить. Сегодня около 10 миллионов квадратных метров будет введено.

Но это по большим городам-миллионщикам.

— Не только по большим, по всем, здесь еще не только многоэтажные, здесь еще частное строительство, которое существует. Другой вопрос, что если мы берем 90-тые годы, Украина вводила до 24 миллионов квадратных метров. Сегодня — это около 10 миллионов квадратных метров может быть. Мы сегодня говорим, что это далеко не удовлетворяет наш спрос. Более того, приведу пример: Китай сегодня строит на одного жителя один квадратный метр. Беларусь – наши соседи – строит полтора квадратных метра на одного жителя. Мы же строим всего 0,1 квадратного метра. Мы в пять раз меньше строим, чем Беларусь. Соответственно, представьте, какие это инвестиции могут быть в строительную отрасль.

Может, сейчас есть какой-то план развития, что мы можем сказать: через два-три года мы увидим строительство жилья не только в Киеве, Харькове, Одессе, но и где-то на периферии?

— Поймите, если не будут расти доходы у населения, спроса не будет. Если говорить об инновациях, мы хотим ввести институт арендного жилья. У нас это отсутствует как класс. Раньше были общежития, сегодня их нет, а вот арендное жилье, полноценное, которое может сдаваться в аренду, особенно молодым специалистам – должно существовать. Альтернатива недорогого арендного жилья, и об этом должно заботиться государство, вкладывать в это инвестиции.

Ранее экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко заявил в эфире "ГС", что на сегодняшний день в государстве нет эффективной функции регулирования монополий, предоставляющих услуги ЖКХ.