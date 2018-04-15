Мужчина "заминировал" площадь в Одессе из-за ссоры с женой

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали одессита по подозрению в ложном сообщении о минировании Соборной площади в историческом центре Одессы, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Оперативники по горячим следам установили и задержали 41-летнего одессита, который сегодня предоставил ложное сообщение о минировании Соборной площади", — говорится в сообщении полиции.

По данным полиции, мужчина поссорился с женой, после чего употреблял алкогольные напитки, чтобы "успокоить эмоции", затем решил позвонить в правоохранительные органы и сообщить о минировании. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Верховная Рада Украины в 2012 году в связи с увеличением числа ложных сообщений о минировании ужесточила уголовную ответственность за такое нарушение — теперь за него предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет.

В конце марта полиция задержала жительницу одного из сел Киевской области, которая сообщила о минировании здания Верховной Рады.