В Ужгороде ресторан японской кухни забросали коктейлями Молотова

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КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Ужгороде произошел пожар в ресторане японской кухни Tenshi, по неофициальной информации в заведение бросили бутылки с зажигательной смесью. odessa online/Youtube На одесском пляже обвалилась терраса ресторана

"Это произошло около часа ночи еще со среды на четверг, но почему-то официальной информации по данному событию нет. Ресторан уцелел лишь благодаря тому, что в помещении находился охранник, который быстро потушил огонь", — пишет "Закарпатье онлайн".

По информации издания, ресторан принадлежит родственникам судьи Мукачевского горрайонного суда.

Позднее управление полиции Закарпатской области сообщило, что расследует дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества, произведенное путем поджога". Преступникам грозит лишение свободы от 3 до 15 лет, если их найдут и докажут вину.

Напомним, в ночь на 8 марта в Киеве на улице Владимирской загорелся ресторан "Лео". Прибывшая полиция установила, что по заведению был произведен выстрел из гранатомета.

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