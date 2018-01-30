КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 30 января, в центре Киева, на улице Дмитриевской, произошел пожар в ресторане "Мама, я дома", сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"На месте работают бойцы ГосЧС. Также присутствуют медики и патрульная полиция", — говорится в сообщении.

Пользователи в Facebook сообщают, что пожар в данном ресторане произошел уже второй раз за последний год.

facebook.com/dtp.kiev.ua/ В центре Киева горел ресторан

Напомним, в Запорожье утром в воскресенье произошел пожар на месте строительства мостов через Днепр.