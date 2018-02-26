наверх
26.02.201820:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Веган устроил погром в мясном ресторане во Франции

    (обновлено: )93
    По данным французского телеканала, хулиган в маске разбил 14 стекол и написал на стене ресторана полуметровыми буквами свой веганский лозунг. Руководство заведения считает, что это дело рук завистников, а не вегана.
    Мясной ресторан La Boucherie во французском Гренобле, на который напал неизвестный
    france3-regions.francetvinfo.fr

    КИЕВ, 26 фев – РИА Новости Украина. Неизвестный напал на специализирующийся на приготовлении мясных блюд ресторан La Boucherie во французском Гренобле, нападение сопровождалось веганскими лозунгами, сообщает телеканал France 3.

    Инцидент произошел в ночь на понедельник.

    Китайская собака стала веганом
    People's Daily, China / YouTube
    Китайская собака стала веганом

    Хулиган в маске разбил 14 стекол и написал на стене ресторана полуметровыми буквами свой веганский лозунг.

    Несмотря на надпись, руководители ресторана считают, что акт вандализма был совершен их завистниками, а не веганами – людьми, отказавшимися от любых продуктов животного происхождения.

    Ранее немецкие студенты построили авто для веганов — электромобиль на солнечных батареях сделан из переработанных и натуральных материалов. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    ЖКХ, тарифы
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?