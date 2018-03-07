В США мужчина открыл стрельбу по ресторану: есть жертвы

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости УКраина. Полиция задержала мужчину, который застрелил владельца гриль-ресторана в американском городе Хёртсборо и ранил еще трех человек, сообщает телеканал CBS со ссылкой на шерифа округа Рассела Хита Тэйлора.

По его словам, подозреваемый заперся у себя дома, но полицейские по телефону смогли убедить его сдаться.

Шериф рассказал, что мужчина пришел в ресторан утром с ружьем. В это время там завтракали около десяти человек. Подозреваемый выкрикнул имя хозяина заведения и начал стрелять.

Один из раненых находится в критическом состоянии, еще двое получили ранения, не угрожающие их жизни.

Шериф отказался назвать имя задержанного, но сообщил, что тот был знаком с убитым. По словам Тэйлора, он и его коллеги тоже не раз посещали этот гриль-ресторан. Более того, задержанный тоже был известен ему. По данным Тэйлора, тот может страдать психическим заболеванием.

"Думаю, никто в этом городе, кто знает напавшего, и подумать не мог, что такое может произойти", — добавил полицейский.

анее сообщалось, что учитель устроил стрельбу в школе в американском штате Джорджия, в результате инцидента дети не пострадали и находятся вне опасности, преподавателя задержали, а работа учреждения была временно приостановлена.