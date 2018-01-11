В Одессе горят кафе, ресторан и магазин

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Кафе, ресторан и магазин горят на 16 станции Большого Фонтана в Одессе, сообщает местное издание "Думская".

На месте пожара работают сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Все заведения расположены в одном строении. Причины возгорания устанавливаются.

Думская.net Пожар в Одессе, 11 января 2018

"(Спасатели) предполагают, что виной всему неисправная проводка. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В ночь на 11 января в Киеве произошел пожар на подземном паркинге по улице Кадетский Гай. После того, как спасатели потушили огонь, оказалось, что уничтожен дорогостоящий джип Mercedes G-class.