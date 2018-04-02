В Одесской области женщина из ревности зарезала подругу

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Полицейские задержали 54-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве своей подруги в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области, ей грозит до 15 лет заключения, сообщает в понедельник пресс-служба региональной полиции.

Погибшей оказалась 53-летняя жительница того же населенного пункта, которая проживала с сожителем.

Установлено, что подозреваемая употребляла спиртные напитки вместе с погибшей.

"На почве ревности между женщинами возникла ссора, во время которой одна из женщин взяла кухонный нож и ударила свою соперницу в грудь. Когда в дом вернулся хозяин, женщина была еще жива. Он вызвал скорую помощь, но до приезда медиков пострадавшая скончалась", — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Продолжается следствие.

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