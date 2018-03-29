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    Происшествия

    Под Киевом мужчина зарезал знакомого и лег спать рядом с ним

    (обновлено: )29
    Как сообщили медики, пострадавший скончался на месте в результате колото-резаного ранения с повреждением сердца. Преступник просто лег спать рядом с телом и до приезда правоохранителей никуда не убегал.
    На месте убийства под Киевом
    Пресс-служба Полиции в Киевской области

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. На стройке под Киевом рабочий зарезал товарища. Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, в Киево-Святошинский отдел полиции обратился прораб одного из жилых комплексов в Софиевской Борщаговке.

    Мужчина сообщил, что на территории строительной площадки он обнаружил тело 34-летнего работника.

    На строительство выехала следственно-оперативная группа и выяснила все обстоятельства трагедии. Подозреваемого в убийстве полицейские задержали на месте. Выяснилось, что накануне трое товарищей распивали спиртные напитки в вагончике. Когда один из строителей пошел спать, между двумя хорошо захмелевшими знакомыми возник конфликт. 41-летний мужчина схватил со стола нож.

    Пресс-служба Полиции в Киевской области
    На месте убийства под Киевом

    По заключению врачей, пострадавший скончался на месте в результате колото-резаного ранения с повреждением сердца.

    После совершенного обидчик просто лег спать рядом с телом и до приезда правоохранителей никуда не убегал.

    Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство). Орудие преступления изъято.

    Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Продолжается досудебное расследование. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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