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    Многодетную мать жестоко зарезали под Киевом

    (обновлено: )26002
    По данным полиции, 43-летняя мать троих детей получила больше десяти колото-резаных ран. Неизвестный напал на нее, когда она шла забирать сына из детского сада.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный нанес больше десяти колото-резаных ран многодетной матери возле детского сада в Фастове Киевской области, женщина скончалась, сообщает пресс-служба областной полиции.

    Как сообщил врач правоохранителям, женщина обратилась в больницу, после чего потеряла сознание. Не приходя в сознание от многочисленных телесных повреждений, она скончалась в операционном отделении больницы.

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    Погибшая — 43-летняя мать троих детей, вдова, частный предприниматель.

    "Вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. У входа в учебное заведение на нее сзади напал неизвестный мужчина и начал наносить ножевые ранения", — говорится в сообщении.

    Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственно-розыскные мероприятия с целью установления личности злоумышленника и его задержания. 

    Ранее в Киеве мужчина зарезал мастера по ремонту обуви.

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