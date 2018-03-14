Многодетную мать жестоко зарезали под Киевом

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный нанес больше десяти колото-резаных ран многодетной матери возле детского сада в Фастове Киевской области, женщина скончалась, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как сообщил врач правоохранителям, женщина обратилась в больницу, после чего потеряла сознание. Не приходя в сознание от многочисленных телесных повреждений, она скончалась в операционном отделении больницы.

Погибшая — 43-летняя мать троих детей, вдова, частный предприниматель.

"Вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. У входа в учебное заведение на нее сзади напал неизвестный мужчина и начал наносить ножевые ранения", — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственно-розыскные мероприятия с целью установления личности злоумышленника и его задержания.

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