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    В Киеве пассажир едва не зарезал таксиста

    (обновлено: )95
    По информации портала Киев.Оперативный, нетрезвый пассажир набросился на таксиста, требуя отвезти его домой.
    На месте ЧП в Киеве
    KyivOperativ

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В Киеве нетрезвый пассажир едва не зарезал водителя такси кухонным ножом.

    "Оболонский проспект, 1Б, в своём автомобиле сидит таксист, никого не трогает, пьёт кофе, собирается домой. Тут к нему подходит пьяный мужчина и говорит «поехали». Водитель ему объяснил, что никуда ехать не собирается. В ответ, тот достал кухонный нож, начал угрожать и лезть в салон. Всю эту ситуацию увидел знакомый таксист и уже вдвоём они усмирили пьяного и неадекватного пассажира. После усмирения агрессора, с подозрением на ЗЧМТ, увезли в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции", — сообщает подробности инцидента Киев.Оперативный.

    KyivOperativ
    На месте ЧП в Киеве

    Ранее сообщалось, что неизвестные убили активиста ОО "Беличанский рыбалка" Николая Ярему, который 26 марта находился на ночном дежурстве на базе Святошинского озера № 15. На его теле были многочисленные гематомы, а на лице — следы ударов, которые могли нанести посторонними предметами.

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