В Киеве пассажир едва не зарезал таксиста

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В Киеве нетрезвый пассажир едва не зарезал водителя такси кухонным ножом.

"Оболонский проспект, 1Б, в своём автомобиле сидит таксист, никого не трогает, пьёт кофе, собирается домой. Тут к нему подходит пьяный мужчина и говорит «поехали». Водитель ему объяснил, что никуда ехать не собирается. В ответ, тот достал кухонный нож, начал угрожать и лезть в салон. Всю эту ситуацию увидел знакомый таксист и уже вдвоём они усмирили пьяного и неадекватного пассажира. После усмирения агрессора, с подозрением на ЗЧМТ, увезли в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции", — сообщает подробности инцидента Киев.Оперативный.

KyivOperativ На месте ЧП в Киеве

Ранее сообщалось, что неизвестные убили активиста ОО "Беличанский рыбалка" Николая Ярему, который 26 марта находился на ночном дежурстве на базе Святошинского озера № 15. На его теле были многочисленные гематомы, а на лице — следы ударов, которые могли нанести посторонними предметами.