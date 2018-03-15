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    В Закарпатской области школьник зарезал друга

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    Полиция открыла уголовное производство по факту убийства 15-летнего жителя Закарпатской области. Личность подозреваемого в преступлении установили.
    На месте убийства в Тячеве
    zk.npu.gov.ua

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В селе Нижняя Апша Закарпатской области, которое считается одним из самых богатых в Украине, 14-летний парень зарезал своего друга.

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    "По вызову на место преступления выехали местные правоохранители, а также к расследованию дела присоединились областные следователи. 14-летний житель поселка Нижняя Апша, находясь по месту своего жительства, поссорился со своим товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм девятиклассник умер на месте", — сообщает полиция.

    По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство. Подозреваемый в совершении преступления — 14-летний житель Нижней Апши задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

    Уголовная ответственность за совершение преступления такой тяжести наступает с 14 лет. Сейчас в отношении подозреваемого решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Следствие по делу продолжается.

    Ранее РИА Новости Украина сообщало о жестоком двойном убийстве в Павлограде.

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