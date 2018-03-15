В Закарпатской области школьник зарезал друга

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В селе Нижняя Апша Закарпатской области, которое считается одним из самых богатых в Украине, 14-летний парень зарезал своего друга.

"По вызову на место преступления выехали местные правоохранители, а также к расследованию дела присоединились областные следователи. 14-летний житель поселка Нижняя Апша, находясь по месту своего жительства, поссорился со своим товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм девятиклассник умер на месте", — сообщает полиция.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство. Подозреваемый в совершении преступления — 14-летний житель Нижней Апши задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Уголовная ответственность за совершение преступления такой тяжести наступает с 14 лет. Сейчас в отношении подозреваемого решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Следствие по делу продолжается.

Ранее РИА Новости Украина сообщало о жестоком двойном убийстве в Павлограде.