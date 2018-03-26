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    Происшествия

    В Харькове нашли мертвым студента-иностранца

    (обновлено: )11310
    Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и установили личность погибшего. Им оказался гражданин другого государства. Парень учился в одном из вузов Днепра.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Харькове 25-летний мужчина был найден мертвым возле жилого года. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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    Studio Alphen/Youtube
    В Нидерландах студенты отбились от вооруженного ножами мужчины

    Информация о происшествии поступила в дежурную часть райотдела 25 марта около 14.50. По предварительным данным, мужчина мог упасть с 12-го этажа.

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    По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и установили личность погибшего. Им оказался гражданин другого государства. Парень учился в одном из вузов Днепра.

    Знакомые погибшего рассказали, что их товарищ приехал в Харьков в гости на несколько дней. У молодого человека были проблемы с деньгами.

    Факт события внесен в Журнала единого учета. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Ранее при загадочных обстоятельствах погибла студентка Издательско-полиграфического института НТУУ "КПИ" им. Сикорского.

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