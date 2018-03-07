В Нидерландах студенты отбились от вооруженного ножами мужчины

На кадрах видно, как группа студентов преследует мужчину, который держит в руках предметы, издали напоминающие ножи. В какой-то момент мужчина встает в боевую стойку, держа оружие обратным хватом, но ни на кого не нападает. В него бросают рюкзак, и он убегает.

По данным Algemeen Dagblad, позже полиция задержала 44-летнего мужчину и конфисковала ножи.

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Местные жители сообщили, что подростки, проживающие в этом районе, часто дразнят и оскорбляют людей, и мужчина с ножами мог быть одним из их "жертв". Так, одна 25-летняя женщина рассказала, что знает его.

"Это мой друг. У него проблемы с алкоголем, живет за школой. Я уверена, что они дразнили его, потому что они всегда выбирают тех, кто слабее", — сообщила она.