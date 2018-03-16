В Черновцах умерла студентка-переводчица с русского

Фото с сайта Черновицкого национального университета им. Федьковича

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. На Буковине неожиданно умерла студентка первого курса филологического факультета Черновицкого национального университета имени Ю. Федьковича, сообщается на сайте вуза в пятницу.

"С детства она болела астмой. К сожалению, словами трудно залечить на сердце страшную рану от потери, однако светлые воспоминания об этой девушке навсегда останутся в нашем сердце. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям и однокурсникам покойной", — выражает соболезнования администрация университета.

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Известно, что покойная родом из Тернопольской области и училась по специальности "российско-украинский перевод". Ей было всего 18 лет.

Ранее при загадочных обстоятельствах погибла студентка Издательско-полиграфического института НТУУ "КПИ" им. Сикорского.

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