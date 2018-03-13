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    СБУ депортировала польского студента, сжегшего герб Украины

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    Установлено, что 19-летний польский студент во время отдыха в ресторане с друзьями сжег стилизованное изображение герба Украины, которое висело на стене зала. Ему запрещен въезд в страну на три года.
    Польский студент тернопольского вуза сжег стилизованное изображение герба Украины
    facebook.com/SSU.Ternopil

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины депортировала в Польшу студента тернопольского вуза, который сжег в камине ресторана изображение герба Украины, сообщает пресс-служба областного управления ведомства.

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    "За хулиганские действия, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти, сотрудники СБУ решили принудительно вернуть гражданина Польши, который учился в одном из вузов Тернополя", — говорится в сообщении.

    Правоохранители установили, что 19-летний польский студент во время отдыха в ресторане с друзьями сжег стилизованное изображение герба Украины, которое висело на стене зала.

    Молодого человека депортировали в Польшу 12 марта и запретили въезд в Украину сроком на три года.

    Ранее пограничники Украины задержали гражданина Белоруссии из-за георгиевской ленточки в его автомобиле.

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