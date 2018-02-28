Студенты университета Богомольца могут продолжить забастовку

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Студенты Национального медицинского университета имени Богомольца могут продолжить забастовку, сообщает "Громадське" со ссылкой на одного из координаторов протеста Василия Гирлюка.

По его словам, ранее студенты прекратили протесты из-за того, что в Верховной рРаде поддержали ряд требований забастовочного комитета. Однако, по словам Гирлюка, новые протесты могут быть связаны с тем, что многие студенты не воспринимают нового и.о. ректора Михаила Захараша. В частности, активисты могут не допустить Захараша к выполнению им работы, так как считают приказ о его назначении незаконным.

"Как координатор стачкома, я скажу, что мы прекратили забастовку, потому что власть нас услышала. В частности, Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения были приняты положительные решения по всем нашим требованиям.Но как член университетского сообщества предвижу продолжение мирных акций протеста и недопущения студентами в административное здание и.о. ректора университета Михаила Захараша из-за того, что университетская община считает его нелегитимным", — отметил Гилюк.

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Скандал в университете разгорелся, в частности, после срыва сдачи студентами-третьекурсниками НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Крок.1 Стоматология" и последовавшего временного (на две недели) отстранения от исполнения обязанностей ректора Екатерины Амосовой. Позже сотрудники и студенты НМУ начали забастовку.

Отстранение Амосовой произошло на фоне исчезновения студентки указанного вуза, гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой. От исполнения служебных обязанностей уже отстранили заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину. После длительных поисков 19-летней Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого, по данным СМИ, у нее возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления. В медуниверситете сообщили, что студентка была отчислена за нарушения миграционного законодательства. Дело Насырлаевой расследуется как доведение до самоубийства