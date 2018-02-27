Пожилая женщина покончила с собой в районной больнице Харьковской области

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Пожилая женщина покончила с собой в одной из больниц Змиевском районе Харьковской области, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Информация о смерти пациентки поступила в местный отдел полиции от медиков неврологического отделения районной больницы.

"86-летняя жительница села Тарановка Змиевского района… погибла от полученных травм", — говорится в сообщении.

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Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Накануне сообщалось, что по факту самоубийства в днепровском СИЗО женщины, избившей молотком бойца АТО, отрыто уголовное производство.