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    Пожилая женщина покончила с собой в районной больнице Харьковской области

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    Информация о смерти 86-летней пациентки поступила в отдел полиции от медиков неврологического отделения больницы в Змиевском районе Харьковской области.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Пожилая женщина покончила с собой в одной из больниц Змиевском районе Харьковской области, сообщает пресс-служба областного главка полиции. 

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    Информация о смерти пациентки поступила в местный отдел полиции от медиков неврологического отделения районной больницы.

    "86-летняя жительница села Тарановка Змиевского района… погибла от полученных травм", — говорится в сообщении.

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    Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

    Накануне сообщалось, что по факту самоубийства в днепровском СИЗО женщины, избившей молотком бойца АТО, отрыто уголовное производство. 

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