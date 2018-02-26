Из Харькова: сидим, мерзнем, а что остается делать?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

На выходных в результате прорывов труб без отопления и горячей воды остались несколько сотен домов в Харькове.

Сроки возобновления тепла переносили. Сначала его должны были восстановить до вечера воскресенья. Теперь оно должно быть восстановлено до полудня понедельника. При этом мэрия не планирует прекращать учебный процесс в школах и детских садах города.

Читайте также: Голубенко: тарифы будут расти постоянно

Подробнее о ситуации в городе в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал специальный корреспондент из Харькова Юрий Ларин.

Сколько домов сейчас отключено от теплоснабжения? И ведутся ли замеры температур в этих домах коммунальными службами?

— Официальная информация, Харьковское облуправление ГСЧС по состоянию на 6 утра сообщает, что без отопления остаются 72 многоэтажных жилых дома. По приблизительным подсчетам, в районе десяти тысяч человек до сих пор без тепла и горячего водоснабжения. При этом все садики, все школы, медицинские учреждения были подключены к отоплению приблизительно в 22.30-23.00 вчерашнего дня, 25 числа. На данный момент коммунальщики продолжают работать для того, чтобы подключить эти 72 дома, продолжается мониторинг ситуации. Новые данные по поводу температуры в квартирах не сообщали, но вчера была информация, что в районе 15-18 градусов. Я скептически к этому отношусь, если честно. Потому что есть такие дома, квартиры, где в нормальном состоянии температура 19 градусов.

Фото city.kharkov.ua Ликвидация последствий коммунальной аварии в Харькове

В чем основная сложность подключить обратно все эти 72 дома?

— Я напомню, что там было четыре прорыва подряд, следовательно, можно предположить, и об этом говорила городская власть, что сети крайне изношены. Там прорывы длинной 15,-2 метра, и это на магистральной трубе, то есть, Вы понимаете, что залатать это в течение 10 минут, естественно, качественно не получится.

Сейчас экстренно залатают, что дальше? Есть ли какие-то сообщения об обновлении теплосетей или какие-то превентивные меры будут приниматься? dsns.gov.ua Коммунальное ЧП: как Харьков выживал без тепла в лютый мороз

— Этот вопрос лучше задать представителям городской власти. Но то, что общественники, антикоррупционеры, харьковские журналисты озвучивают на счет бюджета города и тех средств, которые планируется направить на ремонт именно коммунальных сетей, там ситуация плачевная. Все сейчас в Фейсбуке пишут о том, что, например, на ремонт туалетов в парке Горького направляют 5,6 миллионов гривен, а на капитальный ремонт сетей — 3 с чем-то. Следовательно, горсовет, я ссылаюсь на харьковских антикоррупционеров и активистов, выставил приоритеты слегка другие. Но, стоит отметить, что заместитель харьковского городского главы Игорь Терехов отметил, что все-таки имеет смысл, возможно, пересмотреть какие-то бюджетные направления.

То есть, будут перераспределять средства, чтобы исправить ситуацию с трубами?

— Вот не скажу я этого. Обещать — не значить жениться. Нам обещали включить отопление еще позавчера, а сегодня его пока нет.

Читайте также: Весна реформ. Спасет ли Гройсман Украину или рассчитывать на Чипа и Дейла?

Есть ли информация относительно каких-нибудь служебных расследований за халатность в отношении представителей харьковских тепловых сетей? Ищут ли виноватого?

— Да, вчера об этом у Терехова спрашивали, он сказал, что скоропостижных кадровых выводов делать не будут, нужно сначала разобраться в причинах. То есть, никого снимать с должностей за недельный Харьков без тепла он не обещал.

Напомним, в результате аварии на теплосети в Харькове без тепла по состоянию на вечер воскресенья оставались 129 многоэтажек, а представитель городского совета отказался от комментариев, сославшись на выходной, сообщал спецкор из Харькова Юрий Ларин.