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    По факту самоубийства женщины, избившей молотком бойца АТО, отрыто дело

    (обновлено: )22321
    Уголовное производство открыли по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Правоохранители отметили, что после проведения судебно-медицинской экспертизы и подтверждения самоубийства как причины смерти производство закроют.
    Камера в СИЗО. Архивное фото
    Justice shows a view of one of the prison cells. SERGEI SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Полиция открыла уголовное производство по факту гибели в СИЗО Днепра Марины Меньшиковой, проходящей по делу о нападении нападения с молотком на участника антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Юго-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

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    По информации управления, производство открыли по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). В ведомстве отметили, что после проведения судебно-медицинской экспертизы и подтверждения самоубийства как причины смерти производство закроют.

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    Ранее в понедельник стал известно о смерти Марины Меншиковой в СИЗО Днепра. 

    Напомним, в октябре 2016 года в Оперном театре Днепра произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила молотком бывшего военнослужащего, принимавшего участие в антитеррористической операции в Донбассе. Тогда, по данным СМИ, Меньшикова, увидев мужчину в военной форме, начала его оскорблять, после чего ударила молотком, принесенным с собой в сумочке.

    Позднее она скрывалась от следствия в Краматорске и Крыму. После задержания Меньшикова была арестована и помещена в СИЗО. В прокуратуре сообщали о новых доказательствах в ее деле и о том, что Меньшиковой грозит серьезный тюремный срок. В конце января 2018 года начался суд по ее делу.

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