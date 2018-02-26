По факту самоубийства женщины, избившей молотком бойца АТО, отрыто дело

Justice shows a view of one of the prison cells. SERGEI SUPINSKY / AFP

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Полиция открыла уголовное производство по факту гибели в СИЗО Днепра Марины Меньшиковой, проходящей по делу о нападении нападения с молотком на участника антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Юго-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

По информации управления, производство открыли по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). В ведомстве отметили, что после проведения судебно-медицинской экспертизы и подтверждения самоубийства как причины смерти производство закроют.

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Ранее в понедельник стал известно о смерти Марины Меншиковой в СИЗО Днепра.

Напомним, в октябре 2016 года в Оперном театре Днепра произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила молотком бывшего военнослужащего, принимавшего участие в антитеррористической операции в Донбассе. Тогда, по данным СМИ, Меньшикова, увидев мужчину в военной форме, начала его оскорблять, после чего ударила молотком, принесенным с собой в сумочке.

Позднее она скрывалась от следствия в Краматорске и Крыму. После задержания Меньшикова была арестована и помещена в СИЗО. В прокуратуре сообщали о новых доказательствах в ее деле и о том, что Меньшиковой грозит серьезный тюремный срок. В конце января 2018 года начался суд по ее делу.