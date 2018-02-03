Пули над головами. В Донбассе открыли огонь по ОБСЕ

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Неизвестные открыли огонь в направлении наблюдателей СММ ОБСЕ. Это произошло на контролируемой ополченцами территории, сообщается в субботу, 3 февраля, в отчете миссии на сайте организации.

Инцидент произошел 2 февраля, когда патруль, состоящий из 6 человек, находился на заброшенной бензоколонке на дороге M04 примерно в 2,5 км к юго-западу от контролируемой ДНР Ясиноватой (в 16 км к северо-востоку от Донецка), примерно в 2 км от линии разграничения.

"В 14:08 пять членов SMM стояли между бронированными автомобилями СММ, когда они услышали шипящий звук трех пуль, пролетавших с запада на восток над их головами, и увидели, что одна из пуль ударила в землю в 10-15 метрах к востоку от СММ", — говорится в сообщении.

Патруль немедленно покинул район и благополучно вернулся в свою базу в Донецке.

Перед этим, как сообщается, в период с 13:00 до 13:50 наблюдатели зафиксировали 5 неопределенных взрывов, 11 выстрелов из вооружения БМП, 34 очереди и одиночных выстрелов из пулеметов и стрелкового оружия на расстоянии 1-2 км с западной стороны.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.