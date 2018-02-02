Климкин в Нидерландах обсудил введение миротворцев ООН в Донбассе

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин в ходе визита в Нидерланды в пятницу встретился с голландским коллегой и обсудил вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится с визитом в королевстве Нидерланды. Во время переговоров, Климкин и глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра договорились усилить взаимодействие в рамках международных организаций… в контексте непостоянного членства Нидерландов в совете безопасности ООН в 2018 году. Отдельное внимание министры уделили вопросу введения миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях в Донбассе", — говорится в сообщении МИД Украины.

Министры положительно оценили первые результаты имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которая, по их словам, создает дополнительные возможности для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Нидерландами. Также собеседники обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимодействия в аграрном секторе и секторе информационных технологий, в сфере логистики, управлении водными ресурсами, управление отходами и энергоэффективности.

В МИД Украины отметили, что приоритетным вопросом повестки дня во взаимоотношениях Киева с Нидерландами остается судебное преследование виновных в крушении самолета МН17 в рамках правовой системы Нидерландов.