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    Климкин в Нидерландах обсудил введение миротворцев ООН в Донбассе

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    Отмечается, что в ходе переговоров отдельное внимание министры уделили вопросу введения миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях в Донбассе.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится с визитом в королевстве Нидерланды
    Павел Климкин, twitter

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин в ходе визита в Нидерланды в пятницу встретился с голландским коллегой и обсудил вопрос введения миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

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    "Министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится с визитом в королевстве Нидерланды. Во время переговоров, Климкин и глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра договорились усилить взаимодействие в рамках международных организаций… в контексте непостоянного членства Нидерландов в совете безопасности ООН в 2018 году. Отдельное внимание министры уделили вопросу введения миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях в Донбассе", — говорится в сообщении МИД Украины.

    Министры положительно оценили первые результаты имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которая, по их словам, создает дополнительные возможности для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Нидерландами. Также собеседники обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимодействия в аграрном секторе и секторе информационных технологий, в сфере логистики, управлении водными ресурсами, управление отходами и энергоэффективности.

    В МИД Украины отметили, что приоритетным вопросом повестки дня во взаимоотношениях Киева с Нидерландами остается судебное преследование виновных в крушении самолета МН17 в рамках правовой системы Нидерландов.

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