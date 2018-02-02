Силовики заявили о взятии еще одного села в нейтральной зоне в Донбассе

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили, что давно контролируют населенный пункт Катериновка в нейтральной зоне в Донбассе, соответствующее заявление распространено пресс-центром антитеррористической операции (АТО).

В пятницу появилось сообщение, что украинские военные заняли поселок Катериновка у линии соприкосновения в Донбассе.

"Сообщаем, что населенный пункт Катериновка Луганской области, который расположен вблизи линии разграничения, уже длительное время подконтролен Украине. Военнослужащие вооруженных сил Украины помогают местному населению в решении насущных вопросов и возврату к мирной жизни", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

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Ранее на сайте Минобороны со ссылкой на сюжет военного телевидения Украины заявили, что силовики взяли под контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области.

В самопровозглашенной ЛНР информацию о взятии Новоалександровки силами АТО опровергли.