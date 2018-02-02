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    Силовики заявили о взятии еще одного села в нейтральной зоне в Донбассе

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (491)

    (обновлено: )18701
    Населенный пункт Катериновка Луганской области, который расположен вблизи линии разграничения, уже длительное время подконтролен Украине, заявили в пресс-центре Штаба АТО.
    Боец ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили, что давно контролируют населенный пункт Катериновка в нейтральной зоне в Донбассе, соответствующее заявление распространено пресс-центром антитеррористической операции (АТО).

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    В пятницу появилось сообщение, что украинские военные заняли поселок Катериновка у линии соприкосновения в Донбассе.

    "Сообщаем, что населенный пункт Катериновка Луганской области, который расположен вблизи линии разграничения, уже длительное время подконтролен Украине. Военнослужащие вооруженных сил Украины помогают местному населению в решении насущных вопросов и возврату к мирной жизни", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

    Читайте также: Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Ранее на сайте Минобороны со ссылкой на сюжет военного телевидения Украины заявили, что силовики взяли под контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области.

    В самопровозглашенной ЛНР информацию о взятии Новоалександровки силами АТО опровергли. 

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