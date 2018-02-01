наверх
01.02.201818:49
Курсы валют НБУ
  • USD27.84- 0.17
  • EUR34.68- 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ОБСЕ фиксирует нарушения Киевом договора об отводе вооружений

    (обновлено: )36780
    В ОБСЕ отметили, что зафиксировали следующие нарушения линий отвода: неподвижный зенитный ракетный комплекс 9К33, "Оса"... и 18 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика".
    Авдеевка
    REUTERS Gleb Garanich

    ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали нарушения силовиками договоренностей об отводе вооружений от линии соприкосновения в Донбассе, заявил РИА Новости представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

    Конференц-зал Premier в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by
    Бег по кругу. Чем завершился новый раунд переговоров по Донбассу

    С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

    "В подконтрольных правительству районах СММ зафиксировала следующие нарушения линий отвода: неподвижный зенитный ракетный комплекс 9К33, "Оса"… и 18 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", — сказал представитель СММ.

    Кроме того, наблюдатели зафиксировали 11 танков, которые находились вне специальных площадок, предназначенных для такого вооружения, что также является нарушением действующих договоренностей.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генеральная прокуратура Украины
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Заседание Верховной рады Украины
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Флаг США и флаг России
    США - Россия: санкции преткновения
    Сергей Князев
    Националистический радикализм крепчает