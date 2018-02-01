ОБСЕ фиксирует нарушения Киевом договора об отводе вооружений

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали нарушения силовиками договоренностей об отводе вооружений от линии соприкосновения в Донбассе, заявил РИА Новости представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.

С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.

"В подконтрольных правительству районах СММ зафиксировала следующие нарушения линий отвода: неподвижный зенитный ракетный комплекс 9К33, "Оса"… и 18 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", — сказал представитель СММ.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали 11 танков, которые находились вне специальных площадок, предназначенных для такого вооружения, что также является нарушением действующих договоренностей.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.