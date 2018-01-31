ВСП Украины принял решение о прекращении работы судов в Донбассе и Крыму

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Высший совет правосудия Украины решил прекратить работу украинских судов на неподкотнтрольной территории Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, соответствующее решение от 25 января опубликовано на сайте совета.

"Девятого января 2018 в ВСП поступило представление председателя верховного суда от 2 января 2018 № 1/0/2-18 о прекращении работы судов в автономной республике Крым, Донецкой и Луганской областях… руководствуясь статьей 147 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", статьями 3, 30, 34 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" 25 января 2018 Высший совет правосудия постановил прекратить работу местных и апелляционных судов", — сказано в тексте.

Совет заявляет, что это решение принято "в связи с мерами по борьбе с терроризмом" на соответствующих территориях и чтобы обеспечить надлежащий перевод судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.