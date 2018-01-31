ЦИК имени Порошенко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Подготовка власти к предстоящей предвыборной гонке идет полным ходом. Вслед за фактическим отказом от выполнения Минских соглашений, что поможет отцепить проблемный Донбасс от участия в выборах, руководство страны взялось за формирование ЦИК. Новый, более чем лояльный состав избирательной комиссии поможет Петру Порошенко и его команде "как нужно" провести всенародное волеизъявление.

Януковичу не снилось

Обновление состава Центральной избирательной комиссии, которое еще с 2014-го года никак не могло сдвинуться с мертвой точки, наконец-то получило официальный старт. Понимая, что готовить сани президентских и парламентских выборов 2019-го года нужно загодя, власть уже сейчас включается в процесс.

Петр Порошенко во время недавней встречи со спикером ВР Андреем Парубием, подписал представление на назначение новых членов ЦИК. По словам главы государства,новый состав Центризбиркома обсуждали давно, но подбор кандидатов затянулся.

"Сегодня я рад, что наконец все фракции внесли кандидатуры, соответствующие всем критериям. Я их включил в состав представления", — сказал президент.

Но, по факту, то, что в процессе формирования нового состава ЦИК поучаствовали все без исключения парламентские фракции, Петру Алексеевичу оказалось до лампочки. Оказалось, что в итоговом списке, который Администрация президента подала в Верховную Раду присутствуют исключительно лояльные Банковой люди. Планируется, что подавляющее число членов комиссии будут представлять "Блок Петра Порошенко", чуть меньше людей делегируют "Народный фронт", а также "Радикальная партия" и "Видродження", которые когда надо всегда сотрудничают с президентом. Номинальную оппозицию в списке кандидатов представляет только Евгений Радченко из "Самопомочи". И это при том, что во временна "злочинной банды" Виктора Януковича на откуп оппозиционных власти сил отдавалась большая часть мест в Центризбиркоме.

Оппозиция негодует

Не удивительно, что ЦИК в таком составе вряд ли устраивает тех, кто называя себя оппозицией, не подыгрывает власти, а реально пытается занять ее место. Например, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко тут же заявила, что Центризбирком должен быть сформирован честно, а Порошенко готовится к масштабным фальсификациям.

"От того, как будет сформирована комиссия, кто и как будет считать голоса на президентских и парламентских выборах, зависит, состоится ли в Украине полная перезагрузка власти. Порошенко понимает, что даже один член ЦИК от "Батькивщины" не позволит ему сфальсифицировать выборы. Это сознательное нарушение закона о ЦИК, поскольку "Батькивщина" имеет первый уровень поддержки в обществе", - заявила политик.

Кроме того, Тимошенко призывает депутатов всех фракций в ВР, "если они не являются сообщниками подготовки фальсификации" выступить против президентского варианта состава ЦИК.

Солидарны с "Батькивщиной" и в "Оппозиционном блоке", которому тоже не досталось места в избирательной комиссии.

По его словам нардепа Михаила Папиева, в истории независимой Украины еще не было прецедента, когда оппозицию лишали права делегировать своих представителей в ЦИК.

"В формировании персонального состава ЦИК всегда принимали участие все фракции пропорционально. Наша фракция — это главная реальная оппозиция власти в парламенте. Во фракцию входят 43 народных депутата. Мы подавали шесть кандидатур, президент не учел ни одной", - отметил Папиев.

Запад насторожен

Бьют тревогу и западные партнеры Украины. Так, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф считает вопрос нового Центризбиркома первоочередным.

"Необходимо как можно скорее обновить состав Центральной избирательной комиссии и обеспечить соответствующий политический баланс. Это важно для доверия к избирательным процессам в Украине", — написала Гоф в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник.

ЦИК в загородном имении

По мнению политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, Украину ждет серьезная и беспощадная борьба за победу на предстоящих выборах.

"По закону, члены ЦИК должны были поменяться еще в 2014-м году, когда истек срок их полномочий. Но благодаря лазейке депутатов ВР они превысили все мыслимые и не мыслимые сроки. Потом ЦИК должны были поменять летом 2016-го года, но тогда большинство депутатов вместо голосования отправились на чемпионат Европы по футболу во Франции. Традиционно членство в ЦИК было следствием джентльменской договоренности между властью и оппозицией. То, что предлагает Порошенко — это выход за все рамки. Президент боится Тимошенко и поэтому "Батькивщина" не получает ни одного места в Центризбиркоме. Учитывая, какие политсилы сформировали состав ЦИК, Порошенко может устанавливать транзитный сервер для подсчета голосов прямо у себя в загородном имении", — отмечает Золотарев.

Все против власти

Согласен с этим мнением и политолог Алексей Якубин. По его словам Порошенко крайне заинтересован в лояльности нового состава ЦИК.

"Сам факт того, с какой наглостью власть представила список, исключив из него оппозицию, показывает, что на выборы делаются огромные ставки. Это тот самый случай когда не важно, кто голосует, а важно, кто считает. Руководство страны понимает, что помощью других вещей выиграть эти выборы будет очень сложно. Электоральная ситуация играет сильно против власти", — резюмировал Якубин.