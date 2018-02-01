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    При обстрелах в Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (258)

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    Вооруженные силы Украины зафиксировали обстрелы своих позиций в Луганской и Донецкой областях. Огонь велся из минометов, стрелкового оружия и орудий БМП.
    Техника ВСУ в Мариупольском направлении
    report.if.ua

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В течение минувших суток позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны пять раз, сообщает штаб АТО в четверг.

    По информации силовиков, один украинский военный погиб, еще двое получили "боевые травмы".

    "К сожалению, вследствие вражеских обстрелов погиб украинский воин, еще двое наших защитников получили боевые травмы", — уточняют в штабе АТО.

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    На Луганском направлении позиции ВСУ были несколько раз обстреляны из 82-мм минометов и вооружения БМП. Огонь велся в районе Новоалександровки, а из стрелкового оружия — у Станицы Луганской. Также на этом направлении были обстреляны окрестности Крымского: три мины калибра 120-мм разорвались в пределах населенного пункта. По предварительной информации — пострадавших среди мирного населения нет.

    На Донецком направлении  опорные пункты ВСУ в пригороде Авдеевки были обстреляны из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. В Приазовье перемирие было нарушено возле Павлополя.

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