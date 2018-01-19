В ОБСЕ сообщили подробности гибели наблюдателя в Донбассе

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила, что погибший в результате автокатастрофы в Донбассе наблюдатель Виталий Зара был гражданином Молдавии.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что член миссии ОБСЕ погиб в четверг утром в результате автокатастрофы в Краматорске в Донбассе. Позднее РИА Новости в пресс-службе молдавского МИД заявили, что сотрудник СММ ОБСЕ был гражданином Молдавии.

"Гражданин Молдавии Виталий Зара работал в луганской наблюдательной группе с июля 2015 года, служил в Северодонецке, Луганске и Кадиевке", — говорится в сообщении миссии на странице в Facebook.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.