наверх
19.01.201822:44
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В ОБСЕ сообщили подробности гибели наблюдателя в Донбассе

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (250)

    343
    По информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибший наблюдатель, гражданин Молдавии Виталий Зара, работал в луганской группе с июля 2015 года, служил в Северодонецке, Луганске и Кадиевке.
    Погибший наблюдатель ОБСЕ, гражданин Молдавии Виталий Зара
    Facebook ОБСЕ

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила, что погибший в результате автокатастрофы в Донбассе наблюдатель Виталий Зара был гражданином Молдавии.

    Яценюк: мы не отдадим свои территории и не поддадимся российскому шантажу. Видео
    Канал 112 Украина на Youtube
    Яценюк: закон о реинтеграции позволит ввести миротворцев в Донбасс

    Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что член миссии ОБСЕ погиб в четверг утром в результате автокатастрофы в Краматорске в Донбассе. Позднее РИА Новости в пресс-службе молдавского МИД заявили, что сотрудник СММ ОБСЕ был гражданином Молдавии.

    "Гражданин Молдавии Виталий Зара работал в луганской наблюдательной группе с июля 2015 года, служил в Северодонецке, Луганске и Кадиевке", — говорится в сообщении миссии на странице в Facebook.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Закон о реинтеграции Донбасса. Бортник о двух победах Порошенко. Видео
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убит
    Криминальные войны в Украине
    Ситуация в Черкассах из-за отсутствия воды
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...