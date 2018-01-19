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    В ОБСЕ заявили о небывалом увеличении нарушений тишины в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (444)

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    По словам Хуга, на прошлой неделе ситуация на востоке Украины вновь деградировала: "За неделю наблюдатели СММ зафиксировали почти 6,5 тысячи нарушений режима прекращения огня".
    Александр Хуг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украниа

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    Первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали за прошедшую неделю рост на 70% числа случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе.

    "На прошлой неделе ситуация на востоке Украины вновь деградировала. За неделю наблюдатели СММ зафиксировали почти 6,5 тысячи нарушений режима прекращения огня — почти 70-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей", — сказал Хуг.

    Наблюдатели СММ на прошлой неделе заметили 46 единиц вооружения, расположенных в местах, не соответствующих договоренностям об отводе техники. "Мы также видели мины во множестве зон, включая окрестности Счастья (населенный пункт на территории Луганской области Украины — ред.)", — сказал Хуг.

    Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

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