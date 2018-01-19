В ОБСЕ заявили о небывалом увеличении нарушений тишины в Донбассе

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украниа.

Первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали за прошедшую неделю рост на 70% числа случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе.

"На прошлой неделе ситуация на востоке Украины вновь деградировала. За неделю наблюдатели СММ зафиксировали почти 6,5 тысячи нарушений режима прекращения огня — почти 70-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей", — сказал Хуг.

Наблюдатели СММ на прошлой неделе заметили 46 единиц вооружения, расположенных в местах, не соответствующих договоренностям об отводе техники. "Мы также видели мины во множестве зон, включая окрестности Счастья (населенный пункт на территории Луганской области Украины — ред.)", — сказал Хуг.

Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.