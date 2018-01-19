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    Конфликт в Донбассе находится в активной фазе, заявили в ОБСЕ

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (442)

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    Гиги Церетели заявил, что в числе инструментов урегулирования в Донбассе есть специальные представители и специальные комитеты, которые работают для того, чтобы прекращения огня соблюдалось и стало достаточно продолжительным.
    Сотрудники ОБСЕ в Донбассе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Вооруженный конфликт в Донбассе находится в достаточно активной фазе, однако есть возможность разрешить его дипломатическим путем, заявил президент парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Гиги Церетели.

    Ситуация в Авдеевке
    Павел Пахоменко/МедиаПорт
    Ад это там, а у нас - адище. Вопрос жизни и смерти, жить в Авдеевке

    "Мы выражаем поддержку, что территория Украины является целостной и неделимой, мы также ее признаем. Тот конфликт, который мы видим в стране, он сейчас в достаточной активной стадии. И, как я отмечал во время встречи, есть возможность развязать его только дипломатически, всеми средствами, которые есть на данный момент в ОБСЕ, в ПА ОБСЕ", — сказал Церетели на брифинге в Киеве.

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    Президент ПА ОБСЕ уточнил, что в числе инструментов урегулирования есть специальные представители и специальные комитеты, которые работают для того, чтобы прекращения огня соблюдалось и стало достаточно продолжительным, поскольку это будет одним из первых шагов для дипломатического решения.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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