Конфликт в Донбассе находится в активной фазе, заявили в ОБСЕ

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Вооруженный конфликт в Донбассе находится в достаточно активной фазе, однако есть возможность разрешить его дипломатическим путем, заявил президент парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Гиги Церетели.

"Мы выражаем поддержку, что территория Украины является целостной и неделимой, мы также ее признаем. Тот конфликт, который мы видим в стране, он сейчас в достаточной активной стадии. И, как я отмечал во время встречи, есть возможность развязать его только дипломатически, всеми средствами, которые есть на данный момент в ОБСЕ, в ПА ОБСЕ", — сказал Церетели на брифинге в Киеве.

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Президент ПА ОБСЕ уточнил, что в числе инструментов урегулирования есть специальные представители и специальные комитеты, которые работают для того, чтобы прекращения огня соблюдалось и стало достаточно продолжительным, поскольку это будет одним из первых шагов для дипломатического решения.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.