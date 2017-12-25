В ВСУ прокомментировали соблюдение перемирия в Донбассе

Alexey FILIPPOV / AF

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что впервые после объявления перемирия в Донбассе с 23 декабря день прошел без обстрелов.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"Сегодняшний день в районе проведения АТО впервые после вступления в силу новогоднего, рождественского перемирия прошел без нарушения режима прекращения огня", — сообщается в понедельник на странице в Facebook штаба АТО.

ВКак говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.