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    В ВСУ прокомментировали соблюдение перемирия в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (387)

    (обновлено: )19810
    По информации пресс-центра АТО, понедельник в районе проведения АТО впервые после вступления в силу новогоднего, рождественского перемирия прошел без нарушения режима прекращения огня.
    Ситуация в Донбассе
    Alexey FILIPPOV / AF

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что впервые после объявления перемирия в Донбассе с 23 декабря день прошел без обстрелов.

    Последствия обстрела в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс за год: перемирия, обстрелы, эскалации

    Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

    "Сегодняшний день в районе проведения АТО впервые после вступления в силу новогоднего, рождественского перемирия прошел без нарушения режима прекращения огня", — сообщается в понедельник на странице в Facebook штаба АТО.

    ВКак говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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