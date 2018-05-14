Запорожская АЭС отключила энергоблок

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник Запорожская атомная электростанция отключила от сети энергоблок №5 для проведения планового капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы АЭС.

"14 мая 2018 в 00.01 энергоблок №5 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового капитального ремонта продолжительностью 83 суток", – информирует предприятие.

По состоянию на утро 14 мая в работе находятся четыре из шести энергоблоков Запорожской АЭС суммарной мощностью 3870 МВт.

"Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет", – пишет пресс-служба станции.

Напомним, в апреле энергоблок №6 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы действием автоматической защиты вследствие снижения подачи питательной воды в парогенераторы.