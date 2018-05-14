наверх
14.05.201810:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.20+ 0.01
  • EUR31.26+ 0.15
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Запорожская АЭС отключила энергоблок

    (обновлено: )14810
    Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что энергоблок №5 отключен на 83 суток. На атомной станции в работе остались четыре энергоблока мощностью 3870 МВт.
    Запорожская АЭС. Архивное фото
    компания "Энергоатом"

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник Запорожская атомная электростанция отключила от сети энергоблок №5 для проведения планового капитального ремонта, говорится в сообщении пресс-службы АЭС.

    Южно-Украинская АЭС
    RIA News А. Соломонов | Перейти в фотобанк
    Зачем Украина хочет отдавать французам на переработку ОЯТ с украинских АЭС

    "14 мая 2018 в 00.01 энергоблок №5 Запорожской АЭС отключен от сети для проведения планового капитального ремонта продолжительностью 83 суток", – информирует предприятие.

    По состоянию на утро 14 мая в работе находятся четыре из шести энергоблоков Запорожской АЭС суммарной мощностью 3870 МВт.

    "Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет", – пишет пресс-служба станции.

    Напомним, в апреле энергоблок №6 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы действием автоматической защиты вследствие снижения подачи питательной воды в парогенераторы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Певица Нетта Барзилай (Израиль), победившая в финале международного конкурса "Евровидение-2018", отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции после окончания церемонии награждения.
    Евровидение-2018: определился победитель конкурса
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    В Черновцах на памятнике жертвам еврейского гетто нарисовали свастику
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    На месте резни в Париже, 12 мая 2018
    Резня в Париже. Европу поразил новый теракт