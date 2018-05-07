Зачем Украина хочет отдавать французам на переработку ОЯТ с украинских АЭС

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

НАЭК "Энергоатом" подписал контракт с компанией Orano на проведение оценки возможности практической реализации услуг по переработке отработавших топливных сборок с украинских реакторов типа ВВЭР-1000 на заводе Ла-Аг во Франции. По заявлению пресс-службы НАЭК, контракт стал новым шагом на пути к переработке украинского отработавшего ядерного топлива на площадке Orano.

После завершения эксплуатации в энергетическом реакторе отработавшее ядерное топливо содержит 96% материалов, подлежащих вторичной переработке, и 4% конечных отходов. Процесс, реализованный на заводе в Ла-Аг компании Orano, заключается в выделении материалов, пригодных для повторного применения для выработки электроэнергии, из конечных отходов, подвергающихся безопасной и надежной переработке и упаковке.

Исполнительный вице-президент подразделения по переработке Orano Паскаль Аубре не скрывал ликования: «Этот контракт знаменует собой важный шаг для компании Orano и является настоящим успехом для нас. Он проложит путь для переработки украинского отработавшего топлива французским сектором переработки. Он еще раз отметил признание исключительных ноу-хау и знаний, которыми располагает компания Orano на площадке Ла-Аг”.

Технологии

Из 34 стран, владеющих атомной энергетикой, в настоящее время лишь 5 государств (Индия, Япония, Англия, Россия, Франция) перерабатывают отработавшее ядерное топливо на своих предприятиях. Большинство стран, включая Канаду, Финляндию, ФРГ, Италию, Нидерланды, Швецию, Швейцарию, Испанию, США и КНР, либо хранят ОЯТ, либо передают ОЯТ на переработку другим странам.

При полном цикле ОЯТ после 3-5-летней выдержки в пристанционном бассейне перерабатывается на радиохимических заводах с извлечением из него урана и плутония для возвращения их в топливный цикл и с получением других ценных компонентов (нептуния, америция, кюрия). Остающиеся радиоактивные отходы уже со сниженным уровнем радиоактивности и уменьшенными объемами подлежат захоронению. Такой концепции обращения с ОЯТ придерживаются большинство развитых стран, обладающих ядерной энергетикой (Франция, Россия, Швейцария, Великобритания, Япония, Германия).

При неполном топливном цикле радиохимическая переработка ОЯТ не производится, осуществляется его долгосрочное (в течение нескольких десятков лет) хранение в пристанционных хранилищах без переработки. Такой путь выбрали Соединенные Штаты Америки, владеющие более 60% мировых запасов ОЯТ, Канада и Швеция.

Экономия с дальним прицелом

Пока Украина не имеет собственных хранилищ ОЯТ, за исключением пристанционного "мокрого" хранилища на Запорожской АЭС. Отработавшее топливо с украинских атомных станций по договору от 1993 года отправляется на хранение на ПО "Маяк" в Челябинскую область, и это ежегодно обходится Украине в 150-200 млн долл.

Еще в 2016 году министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик хвастался, что как только Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива будет введено в эксплуатацию, Украина перестанет платить России.

"Мы решили вопрос строительства сухого хранилища отработанного ядерного топлива, что диверсифицирует полностью утилизацию. Каждый год Украина платила 200 млн долларов за утилизацию отработанного ядерного топлива. Начиная с 2017 года эти средства мы платить не будем, поскольку теперь имеем свое хранилище", – заявлял Насалик.

Но строительство затянулось, и ЦХОЯТ реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций начнет работу только в четвертом квартале 2019 года.

Теряем все самое полезное?

В процессе переработки в России облученных тепловыделяющих сборок извлекаются ценные компоненты, в том числе плутоний, а также уран, который используют в РФ для изготовления нового топлива для АЭС. Они остаются в России. В соответствии с контрактом остальные высокорадиоактивные продукты деления, содержащиеся в ОЯТ и не являющиеся делящимися ядерными материалами, в ходе переработки будут остеклованы и в виде кондиционированных радиоактивных отходов отправлены обратно в Украину.

Эксперты, близкие к "Энергоатому", комментируя решение о строительстве собственного хранилища облученного ядерного топлива, отмечали, что для Украины очень и очень не выгодно оставлять в России такой ценный продукт как регенерированное ядерное топливо и получать после переработки только высокоактивные ядерные отходы.

В ближайшее время Украине необходимо подготовить площадку для приема обратно остеклованных высокоактивных отходов переработки (ВАО), как того требуют двусторонние договоренности. Из-за отсутствия в Украине необходимой инфраструктуры сроки возврата ВАО из России уже переносились несколько раз. При этом, сейчас речь идет пока только о возврате высокоактивных отходов переработки ОЯТ реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС.

Что лучше хранить?

С экономической точки зрения очень сложно сказать, что выгоднее хранить – остеклованные РАО, которые перерабатываются в России и будут возвращены в Украину, или ОЯТ, которое планируют хранить в Централизованном хранилище отработавшего ядерного топлива, поскольку некоторые цифры по проекту ЦХОЯТ — только для служебного пользования.

А если говорить о ЦХОЯТ и остеклованных отходах с точки зрения безопасности хранения, то, естественно, хранить остеклованные отходы будет более безопасно, потому что из них уже "заберут" самые активные радионуклиды уранового ряда. Они будут менее радиоактивны, чем отработавшее ядерное топливо. И соответственно менее опасны для окружающей среды, для населения и персонала.

Кому выгодно?

У младшего научного сотрудника СИАЗ НБУВ им. Вернадского Александра Рябоконя форма и содержание информационного сообщения "Энергоатома" о подписанном контракте с компанией Orano "на проведение оценки возможности практической реализации услуг по переработке отработавших топливных сборок с украинских реакторов типа ВВЭР-1000" вызывает больше недоуменных вопросов, чем ясности.

"Дело в том, что компания Orano, созданная создана на базе топливного подразделения реорганизованной компании Аreva, является мировым лидером по объемам переработки ОЯТ различных типов реакторов на тепловых нейтронах, имеет большой опыт и одни из самых передовых технологий в этой сфере. Компания предоставляет услуги по переработке ОЯТ ряду мировых эксплуатантов энергетических ядерных реакторов на двух заводах, расположенных на мысе Ла-Аг во Франции, мощности которых недогружены. Учитывая это, сомневаться в позитивной оценке французским специалистами возможности переработки ОЯТ с украинских реакторов не стоит. Вполне обоснованные сомнения могут возникнуть, если поставить вопрос о выгодности для Украины, учитывая нынешнее состояния атомной отрасли и ее ближайшие перспективы, переработки ОЯТ с эксплуатируемых ВВЭР-1000 по типовым технологиям французской компании", — сказал РИА Новости Украина Александр Рябоконь.

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По его словам, не секрет, что с коммерческой точки зрения, французов интересует извлекаемые из ОЯТ продукты деления урана.

"Прежде всего, это касается наработанных в энергетических реакторах изотопов плутония, которые используются для последующей фабрикации МОХ-топлива для тепловых реакторов в ряде европейских стран и Японии. Но цена МОХ-ТВС, учитывая дороговизну радиохимической переработки и высокие требования к безопасности эксплуатации как самого топлива, так и ядерных реакторов, в 3-4 раза превышает стоимость обычных кассет с использованием природного обогащенного урана. Грубо говоря, если средняя стоимость обычной ТВС с природным ураном составляет 1 млн долл, то, к примеру, цена покупаемых японскими компаниями у той же Orano МОХ-ТВС составляет 8 млн долл. (учитывая подорожавшую переработку ОЯТ и фабрикацию МОХ, логистику, страхование, затраты на физзащиту). Да у переработки и фабрикации МОХ-топлива есть как плюсы (4-5 кратное сокращение объемов радиоактивных отходов, существенное сокращение опасности ряда продуктов деления и статистически заметная экономия природного урана — 12%) так и минусы (кроме цены, это еще и возросшая радиоактивность свежего топлива, усиливающая требования к безопасности в обращении с МОХ и требования к усовершенствованию реакторных установок)", — пояснил Рябоконь.

Потянет ли украинская атомка в своем нынешнем состоянии столь значительные затраты и обязательства — вопрос, по мнению Рябоконя, скорее, риторический.

"А вот апеллируя к "международному сотрудничеству", "введению инноваций" и прочей "диверсификации" выбивать повышение тарифа на отпуск электроэнергии, видимо, удобно. Кроме того, абсолютно неясным в случае принятия решения о промышленной переработке ОЯТ становится вопрос с хранением либо захоронением выделенных не подлежащих переработке РАО и ВАО. Принятое правительством решение и подписанные контракты о строительстве ЦХОЯТ вроде бы должны говорить о грамотном тактическом решении отложить вопрос ОЯТ либо до значительного мирового прогресса в эффективном промышленном замкнутом топливном цикле (например, на основании взаимодополняемости по плутониевой программе реакторов на тепловых и быстрых нейтронах) либо до принятия решения об окончательном геологическом захоронении ОЯТ без переработки, вследствие неудачи мировой науки). Цены сухого хранения ОЯТ и нынешней переработки по технологиям Orano несопоставимы. В чем здесь профит для Украины – загадка", — заключил Рябоконь.