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    НБУ озвучил сроки получения нового транша МВФ

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    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (635)

    (обновлено: )23401
    По словам первого заместителя главы Национального банка Украины Дмитрия Сологуба, Киев может получить очередной транш от Международного валютного фонда в третьем квартале 2018 года.
    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины ожидает получить очередной транш от Международного валютного фонда в третьем квартале 2018 года, заявил в четверг на брифинге первый заместитель главы регулятора Дмитрий Сологуб.

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    "Относительно транша, сейчас мы считаем, что это (получение – ред.), возможно, будет в третьем квартале, но в начале третьего квартала", — сказал Сологуб.

    По его словам, это технический расчет процедуры переговоров о получении транша и его согласования на техническом уровне.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что международные финансовые доноры не могут диктовать законы для Украины, как это пытается делать МВФ в вопросе создания в Украине Антикоррупционного суда.

    Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.

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