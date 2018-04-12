НБУ озвучил сроки получения нового транша МВФ

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины ожидает получить очередной транш от Международного валютного фонда в третьем квартале 2018 года, заявил в четверг на брифинге первый заместитель главы регулятора Дмитрий Сологуб. REUTERS Dado Ruvic Плотников: Следующий транш МВФ будет последним

"Относительно транша, сейчас мы считаем, что это (получение – ред.), возможно, будет в третьем квартале, но в начале третьего квартала", — сказал Сологуб.

По его словам, это технический расчет процедуры переговоров о получении транша и его согласования на техническом уровне.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что международные финансовые доноры не могут диктовать законы для Украины, как это пытается делать МВФ в вопросе создания в Украине Антикоррупционного суда.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.

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