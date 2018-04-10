Киев при этой власти не увидит денег от МВФ

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Внешняя политика киевских властей в последние годы фактически свелась к выпрашиванию денег у сильных мира сего. Но, судя по всему, транш МВФ в размере $1 млрд, выданный прошлой весной, станет последним в рамках подписанной программы сотрудничества с Фондом в 2015 году, чей срок истекает в первом квартале 2019 года (в общей сложности Украине было выделено $8,7 млрд из возможных $17,5 млрд). Причины, в общем-то, лежат на поверхности.

Во-первых, до ближайших выборов так и не будет запущена работа антикоррупционного суда. Тем более, принятый в первом чтении президентский закон о Высшем антикоррупционном суде был раскритикован международными институциями, поскольку в нем предусмотрено решающее влияние президентской ветви власти на назначение судей. К запуску антикоррупционного суда также "привязана" программа макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1 млрд евро.

В очередной раз следует повториться, что создание антикоррупционного суда, даже если предположить его равноудаленность от внутриукраинских игроков, не решит проблему коррумпированности государственных институций. В жернова антикоррупционного суда будут попадать разве что неугодные коррупционеры, а также олигархи и связанные с ними политики, которые рискнут заигрывать с Россией. Ну, и последняя история со специализированным антикоррупционным прокурором Назаром Холодницким наглядно демонстрирует, что новосозданные органы не являются эталоном кристальной чистоты (кстати, непонятно, как Холодницкий может занимать пост вице-президента Федерации футбола Украины, чьим главой является глава бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "БПП-Солидарность" Андреем Павелко – явный конфликт интересов).

Во-вторых, премьер-министр Владимир Гройсман отказался повышать тарифы на природный газ для населения, что также было одним из условий продолжения кредитования Киева. Не сказать, что данный шаг удивил, учитывая, что премьер намерен участвовать в грядущих парламентских выборах, обладая при этом крайне "кислыми" рейтингами, "заработанными" все тем же повышением тарифов с 2016 года. К тому же, если президент блокированием запуска ориентированного на Запад антикоррупционного суда поставил под громадный вопрос возможность получения денег от МВФ, то зачем премьеру подставляться под крайне непопулярное решение о повышении тарифов? На днях появилась информация, что долги в системе ЖКХ достигли 40 млрд гривен – дальнейший рост тарифов на газ, как на базовый энергоноситель, грозил, помимо прочего, развалом систем жизнеобеспечения.

В-третьих, Киев так и не выполнил требования западных игроков относительно отмены обязательного электронного декларирования доходов активистов-антикоррупционеров (возможно, часть депутатского корпуса захотела подставить президента перед ЕС и США, не дав голоса за соответствующее решение). Вопрос отмены е-декларирования для вышеуказанной категории лиц непосредственно не привязан к "маякам" (условиям) МВФ, но ключевое влияние на решения МВФ имеет Вашингтон, недовольный фрондой киевских властей. В целом, при ознакомлении с декларациями антикоррупционеров напрашивается однозначный вывод, что на сегодняшний день борьба с коррупцией (а также имитация таковой) фактически стала не меньшей "кормушкой", чем сама коррупция.

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В условиях сворачивания кредитования системными западными игроками (а также следует упомянуть об утопичности "плана Маршалла" и нежелании открывать рынок земли), киевским "верхам" придется обращаться к частным кредиторам, размещая суверенные еврооблигации под очень большие по мировым меркам процентные пункты. К примеру, в сентябре прошлого года были размещены 15-летние евробонды на $3 млрд под 7,375% – несложно подсчитать, что плата за обслуживание этих долговых бумаг на момент погашения, когда следы действующих правителей явно простынут, превысит тело долга (для сравнения, находящаяся под санкциями Россия за несколько месяцев до того разместила 10- и 30-летние еврооблигации под 4,25% и 5,25% соответственно). Под конец прошлого года министр финансов Александр Данилюк заявил, что у него есть "хорошая история, чтобы рассказать инвесторам", проанонсировав размещение суверенных еврооблигаций на сумму в $2 млрд в 2018 году (примерно эта же сумма планировалась к получению от МВФ).

До ближайших выборов нынешние "верхи" безусловно продержатся, и никакого одномоментного финансового краха не произойдет, тем более цены на экспортируемое сырье понемногу растут наряду с объемом валютных поступлений от "заробитчан". Что будет после выборов 2019-го года и особенно после 2021 года, когда вступят в силу условия реструктуризации внешних долгов, подписанные экс-главной Минфина американкой Натальей Яресько (если рост ВВП будет превышать 3%, Украина обязуется выплачивать кредиторам не менее $1,25 млрд в год), украинскую "элиту" не особо волнует. Собственно, сама Яресько подписывала эти условия, явно понимая, что выполнять их придется не ей – и вскоре переместилась с исторической родины спасать от финансового краха далекое Пуэрто-Рико. C поставленной задачей Яресько не справилась, и спустя полтора месяца после ее прибытия это островное государство объявило дефолт. Такой же сценарий грозит и Украине в горизонте нескольких лет.